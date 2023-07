Ieperse brasserie in rouw na aanrijding Marc (69): “Zijn tafeltje blijft nu leeg”

In de Ieperse Brasserie Central blijft de vaste plek van Marc Legrand voortaan leeg. De 69-jarige Ieperling kwam er elke dag genieten van gezelschap en gastronomie, tot hij afgelopen zondagnacht werd gegrepen door een auto aan de andere kant van de Grote Markt. “Marc was een crème van een man.”

Op een hoek van de Ieperse Grote Markt baten Olivier Hoet (32) en Tessa Scholaert (28) al acht jaar Brasserie Central uit. Marc Legrand was er een bekende en graag geziene gast. “Onlangs zei Marc me dat hij hier al héél lang komt, nog voor onze tijd”, vertelt Tessa. “Hij heeft een vaste stek: het tafeltje bij de kassa. Daar zat hij altijd, elke dag. Van zodra we ’s ochtends onze gordijnen opendeden, stond Marc er. Steeds vriendelijk en begaan. Hij dronk op zijn gemak een koffie en bestelde af en toe een dagschotel. Zijn dochter heeft hem eens verrast met een traktatie voor zijn Vaderdag.”

Noodlottige zondagnacht

Aan de andere kant van de Grote Markt sloeg afgelopen zondagnacht het noodlot toe: ter hoogte van het kruispunt met de D’Hondtstraat werd hij aangereden door een auto. “Op dat moment zaten wij buiten iets te drinken”, aldus Olivier. “We hebben het ongeval niet zien gebeuren, maar zagen de ambulance en MUG aankomen. Ze waren lang bezig met het slachtoffer en schermden de plek van het ongeval op. Pas een dag later vernamen we dat het om Marc ging. We vonden het al vreemd dat hij maandag niet op zijn plekje zat.”

“Andere vaste klanten hadden ook al naar hem gevraagd”, zegt Tessa. “Raar dat Marc hier nog niet is, klonk het. Het was schrikken voor iedereen toen we het nieuws vernamen.”

Bekende Ieperling

Marc werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en overleed er later aan zijn verwondingen. Hij bleek een vroom en gelovig man. “Hij sprak vaak over het evangelie”, vervolgt Tessa. “Marc was een crème van een man. Hij zou geen vlieg kwaad doen en vroeg vaak hoe het ging met ons. We zullen hem missen.”

De betreurde Ieperling woonde in een straatje vlakbij de Grote Markt. “Hij was niet veel thuis en ging graag wandelen in de binnenstad”, weet Olivier. “Ook ’s nachts, als hij niet kon slapen. Zo werd hij een bekende en herkenbare Ieperling. Hij was steeds heel keurig gekleed in witte, beige en lichte kleuren.”

Daarom roept zijn familie op om zwarte rouwkledij achterwege te laten op de uitvaartplechtigheid. Die vindt plaats op zaterdag 22 juli om 14.30 uur in de aula van Uitvaartzorg Leo langs de Dikkebusseweg in Ieper. “Kom in kledij met lichte kleuren, zoals Marc altijd droeg”, klinkt het bij z’n dichte familie. (TP)