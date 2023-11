Iepers ereburger professor Jean-Marie Duvosquel (77) overleden

In Oudergem bij Brussel is op 77-jarige leeftijd Jean-Marie Duvosquel overleden. Duvosquel was één van de slechts elf ereburgers van de stad Ieper. Hij kreeg de eretitel omdat dankzij hem Merghelynck Museum onder het beheer van de stad kwam.

Jean-Marie Duvosquel is geboren in Ploegsteert in 1946. Na zijn middelbare school gaat hij in Brussel studeren. In 1968 studeert hij af en wordt onderzoeker en professor aan de Vrije Universiteit van Brussel. In zijn loopbaan was hij onder meer voorzitter van de Koninklijke Commissie voor de geschiedenis van België, voorzitter van de Raad voor Ethnologie van de Franse gemeenschap van België en ondervoorzitter van het Belgisch Nationaal Comité voor de Historische Wetenschappen.

Ereburger

“Het is dankzij hem dat op 16 maart 1994 het Merghelynck Museum onder beheer van de stad kwam. Duvosquel was toen lid van het Merghelynckcomité van de Académie Royale de Belgique. Dat was de reden waarom Ieper hem ereburger maakte, een zeldzame eer want hij is slechts een van elf ereburgers van de stad”, aldus historicus Dominiek Dendooven van de Ieperse musea.”

Het was de Académie Royale die het ‘Hotel-Muséé’ in Ieper opnieuw opbouwde nadat het tijdens de Eerste Wereldoorlog werd vernield. In 1994 sloot de Académie royale een erfpachtovereenkomst met de stad Ieper, die het beheer van dit pareltje overnam voor 99 jaar. Deze overeenkomst werd in 2021 overgenomen door de AGB Musea Ieper.

Jean-Marie Duvosquel was niet enkel ereburger van de stad Ieper, maar ook van Komen-Waasten.