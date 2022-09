Ieperling Giel De Muyt in Londen: “Koninklijke kerstquote van Queen Elizabeth heeft me geïnspireerd”

Ieperling Giel De Muyt (25) studeerde in 2020 af als master handelswetenschappen (UGent) en deed nog een master in marketing & digital transformation (Vlerick Business School). Sinds augustus 2021 werkt hij in Londen bij Salesforce als account development executive. Met de nakende begrafenis van Queen Elizabeth II beseft hij dat hij een historisch momentum meemaakt in Londen.

Iedere Brit zal zich ongetwijfeld levenslang herinneren waar hij of zij was toen het nieuws van het overlijden van QEII bekend raakte, maar ook op Giel maakte dit indruk. “Ik zat in een team meeting en plots kreeg iedereen berichtjes op hun smartphone van vrienden, familie en sociale media. In mijn team zaten zelfs medewerkers die de koningin nog hadden ontmoet en zelfs een handdruk van haar hadden gekregen. Persoonlijk werd ik er stil van en besefte ik onmiddellijk de historische impact van haar overlijden. Op zaterdag 4 juni vierden we nog haar zeventigste verjaardag dat ze staatshoofd was en nu is ze er plots niet meer. Velen waren heel erg aangedaan van het nieuws, ook ikzelf als Belg. De Britten hebben toch een veel grotere affiniteit met hun monarchie als ik het vergelijk met ons koningshuis. De marmelade sandwich, waar de koningin subtiel naar verwees in haar filmpje met Beertje Paddington, is bijvoorbeeld iets wat niet snel zal ontbreken op Britse feestjes.”

Bloemen- en berentapijten

Giel woont in de wijk Westminster en is in feite bijna buur van Buckingham Palace. “Daar zie je heel veel politie en soldaten op straat met ook heel wat vrijwilligers die de massa goed willen ontvangen bij het brengen van een laatste groet aan het opgebaarde lichaam van deze unieke koningin. De serene sfeer waarin dit allemaal gebeurt, is volgens mij enkel mogelijk dankzij het Britse flegmatieke karakter. Overal in winkels, bushokjes, … worden bedankingsbrieven en foto’s opgehangen ter ere van haar, opmerkelijk om dit te zien in het straatbeeld. Ik probeer om zoveel mogelijk activiteiten mee te pikken, want dit zijn werkelijk historische tijden die ik hier meemaak. De bloemen- en berentapijten aan Buckingham Palace zijn werkelijk immens. Sommigen laten zelfs een sandwich met marmelade achter als eerbetoon, maar om begrijpelijke reden heeft de overheid gevraagd hiermee te stoppen.”

De Britten krijgen allemaal een dag vakantie om de begrafenis te volgen in Londen of op tv. “Helaas zal ik het niet kunnen volgen, want ik ben actief voor ons bedrijf op de Benelux-markt en daar is het gewoon een werkdag als een ander met reeds geplande vergaderingen.”

Kleine stapjes

In de mate van het mogelijke zal Giel toch nog proberen te schuiven met een aantal meetings zodat hij in real time de begrafenis of een deel ervan kan volgen. “Het zal dan wel op een tv-scherm zijn, waarschijnlijk in de achtergrond. De Queen is ongelooflijk geliefd en dat hebben we de afgelopen dagen wel al gezien op televisie. Of King Charles de verwachtingen zal kunnen invullen is nog koffiedik kijken, maar van hetgeen ik tot nu toe gezien heb heeft hij dit al heel goed gedaan. Je moet het toch maar doen: je moeder overlijdt en het protocol voor de begrafenis neemt nu zijn leven tijdelijk over. In de voetsporen van zijn moeder treden als zeventigplusser is ongetwijfeld niet te onderschatten.”

En wat brengt de toekomst voor jou? “Voorlopig blijf ik hier in Londen werken . Ik wil ons gesprek eindigen met een inspirerende quote van de Queen, die in haar kerstboodschap van 2019 zei ‘giant leaps often start with small steps’ (grote sprongen beginnen meestal met kleine stapjes, red.). Mijn volgende stap zal ongetwijfeld ook nog in deze metropool zijn, waar ik verder de mogelijkheden in de IT-wereld wil ontdekken.”