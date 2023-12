Hubert Sap (92), pionier Kortrijk Xpo en biënnale Interieur, overleden

Op vrijdag 8 december had in de Kortrijkse O.L.Vrouwekerk de uitvaart plaats van Hubert Sap, die destijds op diverse vlakken een belangrijke rol heeft gespeeld voor de stad Kortrijk. Hij stond mee aan de wieg van de Kortrijkse Hallen (nu Kortrijk Xpo), was medestichter van de beurs Interieur en directeur van de Handelskamer.

Hubert Sap is op 16 februari 1931 in Avelgem geboren. Professor Gustaaf Sap, meerdere keren minister, was zijn oom. Aan de Gentse universiteit werd hij licentiaat in de rechten en in de politieke en sociale wetenschappen. Hij begon zijn loopbaan bij de BGJG (Gezinsbond) in Brussel. Daarna was hij enkele jaren advocaat aan de Kortrijk balie.

Van 1957 tot 1962 was hij stadsadviseur In Kortrijk, functie waarin Bert Dewilde hem opvolgde. Hij verzorgde zowat de public relations van de stad, onder meer bij de opening van de Korte Steenstraat als eerste verkeersvrije winkelstraat in België. Hij lanceerde ook de slogan Kortrijk Inkoopstad en later Kortrijk Designstad. Hij was ook CVP-secretaris in Kortrijk.

Na de opening van de Kortrijkse Hallen in 1967 was de biënnale Interieur de eerste internationale beurs die er georganiseerd werd. Hubert Sap was medestichter samen met designers wijlen Fred Sandra en Boudewijn Delaere. Met Interieur zette hij mee Kortrijk op de wereldkaart. Gedurende 20 jaar – tot 1984 – was Hubert Sap directeur van Kamer voor Handel en Nijverheid in Kortrijk.

Daarna was hij actief als gedelegeerd bestuurder van Interieur tot aan zijn pensioen en bleef nadien ook de organisatie volgen. Interieur noemde hij zijn enige hobby. Intussen woonde hij zelf half in Kortrijk en half in Spanje waar hij een in de regio Taragona een camping uitbaatte.

Hubert Sap was getrouwd met Linda Dujardin en vader van een zoon, Jan, die als moleculair bioloog hoogleraar geweest is in New York en Parijs en nu in Leuven woont.

Vorige zondag 3 december is Hubert Sap in het AZ Groeninge in Kortrijk overleden.

