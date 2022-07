Hotelier Luc Verschelden overleden in Gambia

Internationaal hotelier Luc Verschelden is op 67-jarige leeftijd, na een korte ziekte, onverwacht overleden in Kololi, Gambia, West-Afrika. Afkomstig uit het Oost-Vlaamse Ertvelde, liep Luc Verschelden school in de Oostendse Hotelschool.

Na zijn studies trok hij de wijde wereld in en werkte zich in de hotelwereld op tot manager van diverse tophotels van Canada over Zanzibar om ten slotte in Gambia zijn levenswerk uit te bouwen.

Als general manager van Kairaba Beach Hotel, Senegambia Hotel en onder andere Sunset Beach Hotel en Fajara Hotel zette hij de deur graag open voor landgenoten. Als vertegenwoordiger van Vlamingen in de Wereld leerde hij velen Gambia en zijn gastvrijheid kennen.

Tweede vaderland

Zijn overlijden zorgde voor een ware shock, niet alleen in Gambia maar bij allen die hem ooit leerden kennen als een gentleman, een geprezen man, een man die dagelijks ten dienste stond van de horeca en toerisme. Een groot verlies.

Hij werd op 23 juni na eredienst in de Sint Anthony’s Chruch in Kololi naar zijn laatste rustplaats gebracht. Hij verbleef ruim 35 jaar in Gambia, zijn tweede vaderland. (GKM)