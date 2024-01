Horlogemaker en juwelier Denis Laseure van ’t Klokhuis is niet meer

In het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Gasthuis in Poperinge is gewezen horlogemaker en juwelier Denis Laseure (86) overleden. Hij was ongehuwd. Denis was destijds onderluitenant bij het vrijwillig brandweerkorps van Poperinge. In zijn vrije tijd was hij een oldtimerliefhebber in hart en nieren en lid van de Keikop Oldies.

Eind 2012 sloot Denis Laseure wegens gezondheidsproblemen zijn winkel ‘t Klokhuis in de Ieperstraat. Als horlogemaker en juwelier had hij een lange carrière achter de rug. De knepen van het vak leerde hij van zijn vader Arsène. In 1934 begon vader in de Guido Gezellestraat met een klokkenwinkel. Arsène volgde in Antwerpen een opleiding voor goudsmid. De horlogerie leerde Denis bij horlogemaker Gryson in Kemmel. In weer en wind reed hij er twee jaar lang alle dagen met de fiets naartoe.

Zijn eigen zaak in de Ieperstraat doopte Denis om tot ‘t Klokhuis. “Ik woon hier onder de klokken van de Sint-Janskerk en werk tegelijkertijd met klokken, de naam was dus evident”, aldus Denis destijds in KW. In ‘t Klokhuis waren de winkel en het atelier gevestigd. De verkoop heeft hem echter nooit sterk aangesproken. “Ik hield veel meer van het herstellen”, vertelde hij in KW. “Zo heb ik ook heel wat herstellingen gedaan in de Sint-Janskerk. De voldoening die je hebt wanneer je een kapot verklaard horloge of klok opnieuw hoort tikken, geweldig is dat.”

Longontsteking

Hij werkte altijd alleen en nam dus geen mensen in dienst. Gedreven door het vak ging Denis nog tien jaar na zijn pensioen door met zijn zaak. Tot hij er noodgedwongen definitief de brui aan gaf. “Het gevoel om mijn werk goed te doen was weg”, vertelde hij bij zijn afscheid. “Ik ontzag het om op te staan vanachter mijn werktafel en kon de klanten de service niet meer geven die ik vroeger zo belangrijk vond.”

Na een zware longontsteking liet zijn gezondheid het werken niet langer toe. De zaak laten overnemen was geen optie. Denis heeft nooit gezocht naar een overnemer. Denis Laseure ging vaak wandelen met zijn hondje en maakte graag tijd voor een babbel. Hij was een lieve mens met een groot hart.

De rouwdienst vindt plaats in de Sint-Janskerk in Poperinge op zaterdag 3 februari om 10 uur. Daarna volgt de crematie in Kortrijk en de begrafenis van de urne in het urnenveld op de begraafplaats Ter Ruste.

Om een laatste groet te brengen is het de bedoeling een rij oldtimers te plaatsen aan de ingang van de kerk. Een stil moment kan in het Funerarium Demuys, Duinkerkestraat 143 in Poperinge, tijdens de week van 14.30 uur tot 19 uur.