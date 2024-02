“Hopelijk heeft hij niet afgezien”: Izegemnaar Luc Verbeke (75) liet leven in brand in Harelbeke

De familie van Luc Verbeke (75) zit nog natuurlijk nog boordevol vragen. Het verlies van Luc hakt er diep in. “Hij stond altijd klaar voor wie om hulp vroeg.”

Luc Verbeke had een passie voor oude legervoertuigen. Bij zijn vriend Charles Vanhoenacker, die in een villa naast de loods woonde, was de gepensioneerde mecanicien woensdag nog aanwezig. Terwijl Charles Vanhoenacker zijn woning binnen ging, bleef Luc nog wat in de loods. Tot er hevige rookontwikkeling was in de carwash, winkel en loods. Zijn vriend Charles merkte de rook op en ging tot het uiterste om zijn vriend te helpen. De hevige rookontwikkeling maakte dat onmogelijk. Er werd met man en macht naar hem gezocht, maar Luc werd pas een dag later terug gevonden. De hevige brand legde niet enkel de loods in de as, ook kledingwinkel Brands Only en een carwash deelden ferm in de brokken. Maar het menselijke leed overstijgt dit allemaal uiteraard.

Luc Verbeke zou op 8 maart 76 jaar geworden zijn.

Het verdriet bij de familie is natuurlijk immens. Luc (75) was al ruim een anderhalf decennium met pensioen. Als garagist werkte hij een tijdje bij zijn beste vriend Charles Vanhoenacker, maar het gros van zijn carrière tot zijn pensioen bij Norbert Vanwalleghem in Sint-Eloois-Winkel. Maar ook na zijn pensioen bleef rollend materieel zijn passie. Net als zijn familie. Luc woonde met zijn echtgenote Lucienne Linseele (75) op 600 meter van hun enige dochter Tinny (43) en haar gezin. “Hij hielp hier onze woning compleet verbouwen, iedere morgen kwam hij hier ook de schapen en kippen in de wei aan de overkant te eten geven”, zegt schoonzoon Kevin Hostyn (43). Zijn kleindochters Febe (17), Elfi (14) en Nomi (9) waren zijn oogappels. “Aan Luc mocht je alles vragen, hij was ook altijd in de weer.” In het weekend ging hij graag met zijn geliefde Lucienne gaan wandelen in Kemmel en uit eten. Hij deed niets liever dan op de Kemmel met kleindochters rondtouren met de Willy jeep om daarna te genieten van een barbecue.”

“Het troost ons dat hij tot het laatste moment zijn hobby aan het uitoefenen was”

Dochter Tinny bevestigt: “Als de kinderen een mankement hadden aan hun fiets of ik had hulp nodig in de moestuin, ik mocht hem altijd bellen. En hij nam ook altijd op. Toen ik hem woensdag belde en de voicemail te horen kreeg, vreesde ik al het ergste.”

Luc verdiepte zich graag in geschiedenis, oorlogsboeken las hij graag. En met Charles trok hij er ook vaak op uit naar treffens van oude legervoertuigen. “Onze enige troost is dat hij tot het laatste moment zijn hobby aan het uitoefenen was. Zijn lichaam is nog niet vrij gegeven, de precieze oorzaak van de brand kennen wij ook niet. We hij hopen vooral dat hij niet afgezien heeft.”

Het tijdstip waarop familie en vrienden van Luc afscheid kunnen nemen is nog niet bekend.