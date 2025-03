Hoofdredder Tom Cocle rouwt om collega die overleed aan hartfalen op skiverlof: “Levy was een geboren helper”

De Oostendse strandgemeenschap is in rouw na het plotse overlijden van Levy Meyer. De 31-jarige hoofdredder overleed zaterdagmorgen geheel onverwacht aan hartfalen in het Italiaanse skigebied Gressoney.

“We zaten juist aan de ontbijttafel toen dat telefoontje kwam. Ik kon het maar niet vatten”, zegt zijn Blankenbergse collega Tom Cocle, die zelf toevallig op surftrip was in Marokko. “Levy was niet alleen een uitstekende collega maar ook een heel aimabele, joviale gast. We hadden hier in de zomermaanden dikwijls overleg, tenslotte stonden we met onze reddingsdienst voor dezelfde problemen en uitdagingen. Wat mijn eerste indrukken van hem waren? Dat hij heel gedreven was. Heel collegiaal ook. Echt iemand met het hart op de juiste plaats, geboren om mensen te helpen. Iemand die er als geen ander de groepsgeest in kon brengen. Je voelde dat hij een achtergrond had bij de brandweer”, klinkt het.

Het redden van mensen stond bij zijn collega steeds voorop, zegt Cocle. “Maar Levy was ook iemand die heel goed kon luisteren. Ik sprak hem vorige week nog aan de telefoon en we hadden toen een lange babbel. Zijn job als hoofdredder was niet gemakkelijk, maar Levy tilde de Oostendse strandreddingsdienst na zijn komst naar een hoger niveau. Hij zorgde er voor de noodzakelijke kwaliteitsinjectie”, klinkt het. Levy was in het Italiaanse skioord Gressoney als hoofdmonitor aan de slag. Zijn plotse heengaan is een zwaar verlies voor de kustreddingsdienst en de stad Oostende, meent ook Cocle. “Maar ook op persoonlijk vlak had ik van meet af aan een goede klik met Levy. Hij was een echte kameraad geworden. Spijtig, hij had nog een heel leven voor zich…”

