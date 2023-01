Honderdjarige Roger Vande Weghe is overleden

In het woonzorgcentrum Deken Darras in Tielt is de 100-jarige Roger Vande Weghe op vrijdag 20 januari rustig overleden. Hij verbleef sinds 2018 in het wzc bij afdeling De Linde.

Roger zag het levenslicht op 2 mei 1922 in Tielt. Verleden jaar vierde Roger zijn honderdste verjaardag in het woonzorgcentrum met zijn dierbare familieleden. Roger groeide op in een kruidenierswinkel in de Bedevaartstraat in Tielt. Tijdens zijn loopbaan was hij tewerkgesteld in een zijdefabriek als wever.

In het jaar 1953 stapte hij in het huwelijksbootje en huwde met Cecile Verkest. Ze vonden hun thuis langs de Karnemelkstraat in Tielt. Zijn vrouw overleed in het jaar 2015. Roger was vader van twee dochters. Marina (Geert Capelle – Luc Vander Meiren +) en Christa (Arsène Vander Meiren). Hij was pépé van drie kleinkinderen en overgrootvader van zes achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst voor Roger zal plaatsvinden in de aula van het uitvaartcentrum Desmet langs de Wontergemstraat 79 in Dentergem op vrijdag 27 januari om 10.30 uur. Na de dienst wordt de as van Roger aan de natuur geschonken op de begraafplaats van Tielt. (NS)