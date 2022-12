Honderdjarige Maria Slabbinck overleden in Lichtervelde

Op vrijdag 2 december is Maria Slabbinck, thuis in de Statieplaats in Lichtervelde, overleden omringd door haar naaste familie.

Op 23 november, precies de dag waarop ze honderd werd, was er in Cultuurhuis De Keizer nog feest om de eeuwelinge te vieren.

Maria is de weduwe van Sylvère Vandecasteele. Het koppel baatte jarenlang café Stad Brugge uit. Ze is de moeder van Regina en Walter. De uitvaartplechtigheid heeft plaats in de kerk van Sint-Jacob de Meerdere in Lichtervelde op zaterdag 10 december om 10 uur. (JW)