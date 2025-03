Honderden vrienden en familie nemen afscheid van Britt (17): “Haar glimlach zal voor altijd in ons hart gedragen worden”

Zaterdag 22 maart verzamelden familie, vrienden, klasgenoten en dorpsgenoten zich bij Uitvaart Cornelis in Diksmuide om afscheid te nemen van Britt Demeulenaere. De zeventienjarige uit Kaaskerke, een stralende en enthousiaste jongere, overleed vorige week onverwachts aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Haar heengaan laat een grote leegte achter, maar vooral een indrukwekkende nalatenschap van vriendschap, positiviteit en betrokkenheid.

Wat een onbezorgde en vreugdevolle periode had moeten zijn, eindigde plots in een tragedie. Vorige week genoot Britt nog volop van de schoolreis naar Londen, waar ze als altijd de sfeer maakte en mensen samenbracht. Ze keek uit naar de ‘Londonparty’, het feest waarmee de studenten hun reis zouden afsluiten. Maar in de nacht van dinsdag op woensdag werd ze plots onwel.

Haar ouders brachten haar eerst naar de huisartsenpost in Veurne, daarna naar het AZ West, en uiteindelijk werd ze met spoed overgebracht naar het UZ Gent. Daar bleef ze nog even bij bewustzijn, met haar ouders aan haar zijde. Maar ondanks alle medische inspanningen mocht het niet baten. Acht uur nadat ze ziek werd, overleed Britt. Haar plotse heengaan laat een groot gemis achter.

Zaterdagvoormiddag stroomde Uitvaart Cornelis in Diksmuide vol met familie, vrienden, klasgenoten en kennissen. Zelfs buiten verzamelden mensen om haar een laatste groet te brengen. Haar vrienden van KSA Torenwacht waren in uniform aanwezig, een passend eerbetoon aan de enthousiaste leidster die Britt was. Ook haar volleyballclub VTD was er. De sfeer was sereen, met naast het verdriet ook een gevoel van dankbaarheid voor de tijd die men met haar mocht delen.

Een blijvende herinnering

Britt’s nichtjes spraken over haar warme persoonlijkheid. “Je was zo’n joviale, prachtige meid die zich voor alles engageerde. Je leven was goed gevuld, toch wist je steeds tijd te maken voor je familie en vrienden. Onze mooie momenten samen zullen we blijven koesteren. We gaan een moeilijke periode tegemoet, maar we gaan ons als familie optrekken. Je bent nu samen met onze opa’s, zorgt goed voor elkaar daarboven, zoals wij hier voor elkaar zullen zorgen.”

Haar vriendje Daan sprak vanuit het hart en deelde hun bijzondere band. “Wandelen, een kusje, een knuffel. Ik zal nooit vergeten als je vertelde over dingen die je leuk vond. Vanaf onze eerste afspraak wisten we allebei: dit is het. Het beste deel van mijn leven is de tijd die ik heb mogen beleven met jou.”

“Je had precies een gave om de ruimte op te lichten wanneer je binnenwandelde”

Haar vrienden van KSA haalden herinneringen op aan haar ongeremde enthousiasme. “Koop maar een KSA-hemd, ik zal blijven,” had je ooit lachend tegen je mama gezegd. Sindsdien mochten we steeds meegenieten van je enthousiasme. Vorig jaar legde je je eed af als leidster. We zagen je verder groeien en bloeien. Hopelijk vind je daarboven een plek voor veel spel en avontuur.”

Ook haar klasgenoten spraken liefdevolle woorden. “Je had precies een gave om de ruimte op te lichten wanneer je binnenwandelde. Je had ook een groot hart, altijd klaar om te helpen, een steun voor iedereen. Ook op onze Londenreis was je de verbindende factor. Je hebt ons geleerd om te genieten van het leven. Je leven was kort, maar de indruk die je op ons hebt nagelaten is voor altijd.”

Sereen afscheid

Na de plechtigheid brachten de aanwezigen een laatste groet aan Britt. Haar foto, omringd door bloemen, vormde het middelpunt van een stroom van mensen die haar nog een keer eerden. Haar familie bedankte iedereen voor hun steun en aanwezigheid. “Haar energie die iedereen aanstak en haar warmte die zoveel mensen dichtbij haar bracht. Vandaag hebben we haar glimlach als een herinnering aan de vreugde en de kracht die ze bracht. Zoals de zon weer elke dag opkomt, zo zal de glimlach van Britt voor altijd in ons hart gedragen worden.”

Britt Demeulenaere levenslust, haar verbondenheid en haar impact blijven verder leven in de harten van iedereen die haar kende.

(Zana Bulteel)