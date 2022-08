Honderden mensen nemen afscheid van Ignace Crombé

In de Sint-Columbakerk in Deerlijk vindt zaterdagmorgen de begrafenis van Ignace Crombé plaats.

Momenteel is in een goed gevulde Sint-Columbakerk in Deerlijk de uitvaartplechtigheid aan de gang voor Ignace Crombé, vooral bekend als organisator van de Miss Belgian Beauty-verkiezingen. Een aantal persoonlijke vrienden van hem, waaronder Gerrit Grobben, burgemeester Claude Croes van Deerlijk, brachten ontroerende getuigenissen met veel lof voor de menselijke kwaliteiten van de organisator van evenementen.

“Dit wordt mijn laatste evenement”, zei Crombé onlangs nog in onze krant. Een volkstoeloop werd het niet. Een 400-tal aanwezigen maakten de serene, klassieke en oprechte eredienst mee. “Liefde, vriendschap en waardering waren voor Ignace belangrijker dan het commerciële, sprak de priester.” Onder de aanwezigen ook voormalig Miss Belgian Beauty Cynthia Reekmans.

