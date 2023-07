Honderden mensen nemen afscheid van Frans Dolfen, uitbater van supermarkt Noma in Kruiseke: “Je moed maakte ons sprakeloos”

Zaterdagvoormiddag namen honderden mensen afscheid van Frans Dolfen, de uitbater van de supermarkt Noma in Kruiseke die in 2017 ermee ophield. Frans overleed maandag in het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper.

Honderden mensen namen zaterdagvoormiddag in de Heilig Hartkerk in Kruiseke afscheid van Frans Dolfen (66), jarenlang de gepassioneerde zaakvoerder van supermarkt Noma. De uitvaartplechtigheid werd muzikaal live opgeluisterd door de prachtige stem van Jan Wuytens.

In het begin bracht iemand woorden van dochter Lore. Ze haalde herinneringen op aan haar kinder- en jeugdjaren: “We stonden machteloos en zagen je langzaamaan achteruitgaan. Dank ook aan mama om aan je zijde te staan.”

Frans Dolfen was een werker. Hij groeide op in Nieuwkapelle, nabij Diksmuide, en ging naar de beenhouwersschool. “Noma was een fenomeen”, zegt de priester terecht. “We stellen ons veel vragen: hoe zal het nu verder gaan? Noma was zijn grote passie. Hij leefde en werkte voor zijn zaak. Met een grote liefde voor de mensen.”

Echtgenote Carine

Tijdens de homilie overliep de priester het levensverhaal van Frans die kort na zijn legerdienst zijn echtgenote leerde kennen. Hij werd door haar steeds gesteund. De priester bracht ook een boodschap van echtgenote Carine en haar twee kinderen Loren en Steven. “Je hebt veel mensen kunnen plezieren met het lekkere vlees dat je bereidde en nog zoveel meer”, viel te horen. “Je genoot van het werk, de mensen die je hierbij omringden en het contact met het volk.”

“Op jouw zestigste ging je op pensioen om wat meer vrije tijd te hebben en te genieten van het leven. Tot we een jaar geleden het harde nieuws kregen dat je ziek was en we wisten dat het niet meer beter kon worden. Je vocht keihard terug om uit je laatste levensjaar het maximum te halen. Je genoot nog van elke dag en van nog een verre reis naar de warmte. Je ging voor de eerste keer het vliegtuig op. Helaas werd jouw ziekte te zwaar, je zette telkens dapper door en verzweeg zoveel pijn. Je moed maakte onze sprakeloos.”

Jan Wuytens zong nummers van onder meer Will Tura, Dana Winner en in het begin het alombekende ‘My Way’ van Frank Sinatra. Typerend voor die harde werker, Frans Dolfen. Een icoon in Kruiseke. (Erik De Block)