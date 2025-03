Honderden Dammenaars nemen afscheid van verongelukte Ward (17): “Wat een leegte, wat een stilte. Ik zal je zo missen ventje”

De sporthal in Moerkerke bij Damme liep zaterdagmorgen volledig vol voor de afscheidsdienst van Ward Matthys. De jongeman verongelukte op 25 februari bij het bedienden van een machine op de ouderlijke boerderij in Den Hoorn bij Moerkerke. Heel wat leden van de jeugdbewegingen KLJ en KSA, waar hij lid van was, kwamen afscheid nemen.“In een seconde veranderde alles, wat zal ik je missen ventje”, sprak zijn zwaar geëmotioneerde moeder Evi.

Het overlijden bij een tragisch ongeluk van Ward Matthys (17) zorgde voor veel verdriet bij zijn familie en vele vrienden: onder meer bij KSA Moerkerke, de KLJ en voetbalvereniging KFC Damme. Ward overleed thuis op het ouderlijke landbouwbedrijf in Den Hoorn tijdens het bedienen of verplaatsen van een machine. Het zou gaan om een verreiker, een toestel om in de hoogte mee te werken, waarvan een staaf of kabel was losgesprongen.

Golf van medeleven

Op sociale media barstte kort na de bekendmaking van het overlijden een golf van medeleven los. De jongeman was dan ook bijzonder graag gezien in de lokale, Damse gemeenschap. Omdat naar verwachting heel wat volk zou opdagen om afscheid te nemen van Ward, besloten zijn familie en naasten om een afscheidsdienst te organiseren in de stedelijke sporthal in Moerkerke. De jeugdbewegingen KLJ en KSA, waar hij jarenlang lid van was en in het geval van KSA ook in de leiding stond, waren manifest en met leden in uniform prominent aanwezig. Ze vormden zelfs een erehaag bij het binnendragen van de kist. Zijn vader Kris nam al bij het begin van de dienst het woord. “Ward, we zagen je als de toekomst, als de latere motor van het landbouwbedrijf”, sprak hij. “Mede dankzij jouw hulp konden we iets moois uitbouwen. We hadden nog veel grote plannen samen en zullen er nu alles aan doen om die te doen uitkomen.”

“Je was een sloeber, maar met je spontane charme kon je iedereen verleiden”

Ook een voormalige leerkracht van Ward nam het woord. “Ward, we kenden je allemaal om je intens blauwe ogen die altijd zo fonkelden. Ik mocht je kennen als kleuter en zag je opgroeien tot mooie en trotse jongeman. Rechtvaardigheid was altijd zo belangrijk voor je. Je had ook zoveel vrienden en voerde zoveel spontane gesprekken met al wie je pad kruiste”, klonk het. “Je was een sloeber, maar met je spontane charme kon je iedereen verleiden. Ik herinner me nog hoe trots je was toen je Sinterklaas met de tractor naar Knokke mocht voeren… De enige vraag is ‘waarom’? Waarom moest je zo vroeg uit het leven gerukt worden?”

Leven voor familie, vrienden en boerderij

Ook enkele neven en nichten van Ward haalden herinneringen op. “Je had vaak een grote mond, maar je hart was nog veel groter. Op feestjes bleef je altijd tot de laatste. En je stond je vader ook zo goed bij in zijn moeilijkste periodes (toen hij ernstig ziek was, red.). Jens en Warre van KSA Moerkerke brachten dan weer herinneringen op aan de op twaalf ‘machtige jaren’ bij de jeugdbeweging: “Je leefde voor je familie, je vrienden en de boerderij”, klonk het.

Zijn liefje Merel nam ook het woord: “Mijn lieve liefje, je knuffel en je warmte voelden altijd als thuiskomen”, liet ze verstaan. “Het was liefde op het eerste gezicht tussen ons. Een blik in je mooie ogen en iedereen was verkocht…” Hartverscheurend was ook de getuigenis van zijn jonge zusje Marthe. “Ward, lieve Ward, liever broer… Ik wil aan iedereen vragen om over hem te blijven babbelen… Hou hem levend in de herinneringen. Ward was voor iedereen op een of andere manier uniek.”

Slotwoord voor moeder

Het slotwoord was voor zijn moeder Evy Keerman. Ze sprak in de eerste plaats haar grote dankbaarheid uit voor het grote medeleven en iedereen die aanwezig was om afscheid te nemen van haar zoon. “Je opvoeding liep niet van een leien dakje. Maar je zei altijd alles komt goed. En samen met Merel had je ook een heel mooie toekomst voor je. Maar het mocht niet zijn. In één tragische seconde veranderde alles. Wat een leegte, wat een stilte is het nu! Wat zal ik je missen, ventje….”