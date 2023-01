Honderden aanwezigen namen afscheid van Maria die door haar man vermoord werd

Dinsdagochtend werd in Roeselare afscheid genomen van Maria Degryse. De 75-jarige vrouw werd op 22 januari vermoord door haar man Daniël D. Enkele honderden aanwezigen woonden de uitvaartplechtigheid in de aula van uitvaartzorg Commeyne bij. Het werd een emotionele uitvaart, doorspekt met mooie getuigenissen.

Zowel haar broer, haar zus, haar twee zonen als een kleinzoon brachten mooie woorden over Maria. Duidelijk werd dat zij zowel een goede oma als mama was. “Je noemde me een sjansaar, met een oma als jij ben ik inderdaad een gelukzak”, begon kleinzoon Lars. Hij loofde onder andere de broodbakkunsten van zijn oma. Ook Maria’s zonen Fréderique en Dimitri konden steeds bij hun moeder terecht. “Een mama met superkrachten. Ondanks je gebroken hart was je er steeds voor iedereen”, aldus Fréderique. Dimitri had mooie woorden over de vele waarden die Maria haar zonen meegaf. “Je leerde me de waarde van ‘geven’. Jouw glimlach zal me de warmte en kracht geven om toch de stap vooruit te zetten.” Het overlijden van Maria kwam heel hard aan bij de familie. “Maar we zijn goed omringd. Er wordt goed voor ons gezorgd.”

Op punt van scheiding

Ondanks haar goede familiebanden verliep het leven van Maria niet altijd zonder tegenslagen. Het overlijden van haar kleindochtertje deed haar erg veel pijn. Ook haar relatie met Daniël D. verliep niet zoals ze dat wilde. Maria stond op het punt om hem na een relatie van meer dan dertig jaar te verlaten en zou binnenkort haar intrek nemen bij een van de zonen. “Gesteund door haar kinderen nam ze onlangs de duidelijke beslissing om zonder zorgen de laatste jaren van haar leven rustig door te brengen. Maar dat werd haar en ons op een onrechtvaardige manier ontnomen”, aldus haar broer Hendrik.