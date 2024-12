“Hij was één van de trekkers”: Brandweer Westhoek rouwt na plots overlijden van korporaal Kris Dewilde (46)

De Brandweer Westhoek heeft een rouwregister aangelegd na het overlijden van korporaal Kris Dewilde. Hij stierf op 46-jarige leeftijd en was sinds november 2006 een toegewijd lid van de brandweerpost in Kortemark.

“Met groot verdriet moeten we jullie het trieste nieuws brengen dat korporaal Kris Dewilde dinsdag onverwacht overleden is. Hij werd 46 jaar”, zo luidt de boodschap op de Facebook-pagina van de Brandweer Westhoek.

“Kris was sinds 1 november 2006 een gewaardeerd en toegewijd lid van de brandweerpost in Kortemark. Zijn verlies laat een grote leegte achter. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd. Kris zijn inzet en toewijding voor onze hulpverleningszone zullen we nooit vergeten.”

Reanimatie

Het gaat volgens de politiezone Polder om een natuurlijk overlijden. Kris Dewilde werd onwel thuis. De opgeroepen hulpdiensten probeerden hem nog vruchteloos te reanimeren. Kris Dewilde werd op 20 mei 1978 geboren en overleed op 17 november 2024. Hij was de levensgezel van Rekha Vandenweghe en woonde in de Pastoor Blanckestraat in Kortemark. Hij laat een dochtertje na.

Hij was vrijwilliger bij de brandweer en was beroepshalve actief als drukker bij de labelspecialist Orbo in Kortemark. David Vanden Eynde, commandant van de brandweer van Kortemark, getuigt als volgt over de overledene: “Kris was al jarenlang een zeer actief binnen ons korps, hij was een van de trekkers van de vriendenkring van de brandweer. We zullen hem missen.”

Het afscheid van Kris Dewilde vindt plaats op dinsdag 24 december om 10 uur in de aula van begrafenisondernemer Logghe in Kortemark.

De kerstmarkt die zaterdag zou plaatsvinden in de kazerne in Kortemark, is geannuleerd.