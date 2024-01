“Hij krijgt een orthodoxe uitvaart”: papa (49) van gezin van drie Oekraïense voetballertjes van Mandel United plots overleden

In zijn appartement in Izegem is Dmytro Kharlamov plots overleden. De man ontvluchtte met zijn gezin de streek rond Kiev en had zich al goed geïntegreerd in Izegem.

Dmytro Kharlamov werd op 16 augustus 1974 in Gorlivka, in de regio Donetsk in Oekraïne, geboren. Met zijn echtgenote Olena Kharlamova heeft hij drie zonen die allen bij Mandel United voetballen. Het gezin sloeg op de vlucht voor het oorlogsgeweld en kwam in Izegem terecht. Ze werden er goed ontvangen, zeker ook bij de voetbalclub waar ze al graag geziene gasten waren. Dmytro raakte er bevriend met de trainers en de ouders van de ploegjes waarbij zijn zonen voetbalden. Zondagmorgen 7 januari werd hij onwel, een hartfalen werd hem fataal. Echtgenote Olena is ondertussen al aan de slag in de Sint-Jozefskliniek, maar de toegesnelde hulpdiensten konden geen hulp meer baten. Dmytro zou komende zomer zijn 50ste verjaardag vieren.

Zijn echtgenote en drie kinderen Mykyta (15), Yaroslav (14) en Ivan (10) blijven nu verweesd achter. Van Dmytro, die kortweg Dima werd genoemd, wordt op zaterdag 13 januari om 10 uur afscheid genomen met een orthodoxe plechtigheid in de aula van het Uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevuestraat in Izegem.

Voor Mandel United is dit een nieuwe klap. Na de hart verwarmende benefietwedstrijd ‘Memorial Peter Devos’ is dit het tweede overlijden van een voetbalpapa op korte tijd.