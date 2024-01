Heuvelland opent sterrenregister voor stilgeboren kindjes

In de gemeenteraadszitting van maandagavond werd er unaniem beslist om in Heuvelland te starten met een sterrenregister.

Dat is een register waar mensen een stilgeboren kindje kunnen registreren dat geboren werd na een zwangerschap van minder dan 140 dagen.

“Voor die ouders was vroeger niets voorzien. Zij zullen vanaf nu ook online een aangifte kunnen doen van de geboorte”, aldus schepen van Burgerzaken Lieve D’Haene. “Ze zullen een klein aandenken ontvangen van de gemeente. We realiseerden in Kemmel speciaal voor deze mensen een vlindertuin vooraan bij de nieuwe begraafplaats. De ouders zullen een beeldje van een vlinder en een lintje krijgen. Het lintje, waarop de tekst ‘Stil omdat er geen woorden zijn’ staat, kunnen ze ophangen in de vlindertuin. Het beeldje mogen ze thuis bewaren. Indien ze dit wensen, zullen ze ook uitgenodigd worden voor de aanplanting van het geboortebos.” (EF)