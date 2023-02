Heuvelland neemt zaterdag afscheid van gewezen gemeenteraadslid Georges Declercq

Gewezen gemeenteraadslid Georges Declercq (76) is deze week bij hem thuis in de Hellegatstraat in Westouter overleden. Hij was erevoorzitter van het feestcomité Westouter en tevens erevoorzitter en medestichter van wielertoeristenclub De Berghazen. Georges was 21 jaar gemeenteraadslid.

Na een aftastende periode als gemeenteraadslid kreeg Georges het voor mekaar om de bewegwijzering van wandel-en fietstochten te regelen via pijlen en niet langer door het schilderen van wegwijzers op het wegdek. In 2010 behoorde Georges tot de stichters van de plaatselijke afdeling van N-VA. Georges was altijd al Vlaamsgezind geweest. Vroeger stemde hij dan ook steevast voor de Volksunie. Ook tijdens zijn periode bij Gemeentebelangen was hij al een voorvechter van de Vlaamse zaak.

Verkiezingsoverwinning

In 2005, op de 175ste verjaardag van België, diende hij in de gemeenteraad van Heuvelland een voorstel in om op de nationale feestdag de Belgische vlag halfstok te hangen uit protest tegen de niet-splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Een van de hoogtepunten van zijn carrière was ongetwijfeld de verkiezingsoverwinning in 2012 waar hij samen met de partij N-VA de absolute meerderheid van CD&V Heuvelland kon breken.

Georges Declercq was de echtgenoot van Gerda Pannekoecke en vader van twee kinderen Trui en Dries. Er zijn drie kleinkinderen Elizabeth, Juliette en Emilia. Het afscheid vindt komende zaterdag 4 februari om 10.30 uur plaats in de Sint-Eligiuskerk in Westouter. MDN)