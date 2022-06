Heulse oud-pastoor Jos Debaere (86) overleden

Op vrijdagavond 10 juni is priester Jos Debaere op 86-jarige leeftijd overleden in het AZ Groeninge. Hij was er vorige week opgenomen. Laatst was hij meer dan 20 jaar pastoor van Heule en ook pastoor-moderator van de Federatie Heule-Bissegem. Hij was geboren in Wevelgem en verbleef daar ook de jongste jaren in een woonzorgcentrum.

Oud-pastoor Debaere kampte al een hele tijd met gezondheidsproblemen. Het toeval wil dat nog maar op 1 mei zijn geschilderd portret werd onthuld om in de pastorie te worden opgehangen in de galerij van oud-pastoors. Hij kon er door zijn zwakke gezondheid niet bij zijn maar hij heeft het schilderij nog op foto kunnen zien. Zijn overlijden komt ook net op het moment van de aankondiging dat zijn opvolger Wim Seynaeve vorige week later dit jaar Heule verlaat om pastoor te worden in Poperinge.

Vlasserszoon

Jozef Debaere werd geboren als oudste van zeven in een Wevelgems vlassersgezin. Na zijn middelbaar onderwijs in Avelgem en aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk trok hij naar het seminarie en op 19 februari 1961 werd hij in Kortrijk tot priester gewijd, kort voor de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. Vorig jaar heeft hij in familiekring zijn gouden priesterjubileum gevierd.

Als licentiaat klassieke filologie heeft hij 13 jaar Grieks en Latijn gedoceerd aan het Kleinseminarie in Roeselare. In 1976 werd hij medepastoor in Lauwe en op 24 oktober1989 volgde hij Kamiel Missiaen op als pastoor van de Heulse Sint-Eutropiusparochie.

Hij ontpopte zich in Heule al snel als motor achter talrijke initiatieven, van de parochiale toneelkring Rond de Torre – waarbij hij zelf op de planken stond – tot vredesontbijten, nieuwjaars- en andere recepties of Zomerse Zondagen. Hij riep ook diverse parochiale teams en werkgroepen in het leven. Hij was een groot voorstander van meer verantwoordelijkheid voor leken in de Kerk.

In 2001 werd pastoor Jos Debaere moderator van de federatie Heule en in 2004 van de federatie Heule-Bissegem. Na meer dan 21 jaar pastoorschap bekwam hij eervol ontslag op 15 januari 2011 en ging toen in Moorsele wonen. In oktober 2019 was het niet meer mogelijk om zelfstandig te wonen en nam hij zijn intrek in wzc Sint-Camillus in Wevelgem. Toen volgde wat later de coronatijd en maakte hij een moeilijke periode mee.

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 17 juni om 10.30 uur in de Sint-Hilariuskerk in Wevelgem.

(NOM)