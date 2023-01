Heulse oud-kapper Jean-Marc Cneude (72) overleden

Voormalig kapper Jean-Marc Cneude is vorige maandag 16 januari op 72-jarige leeftijd onverwacht overleden in zijn woning in de Kortrijksestraat in Heule. Hij was weduwnaar van Christa Huysentruit, die in 2015 gestorven is.

Jean-Marc is op 8 juni 1950 in Rijsel geboren en groeide op in Wattrelos. Hij trouwde in 1975 met Christa Huysentruit die in 1967 tot vierde Tineke van Heule verkozen werd. Hij begon als kapper bij een tante en oom in Frankrijk, werkte ook in Menen en vestigde zich dan in 1980 als zelfstandig kapper in Heule in de Kortrijksestraat tegenover de huidige barbier Phoenix. Het gebouw was vroeger café Het Kanon. Het pand werd nadien vervangen door een nieuwbouw.

Toen Jean-Marc in Heule begon, volgde hij als Fransman onmiddellijk lessen Nederlands, waardoor hij zich snel goed uit de slag kon trekken. ”Maar het grappige was wel”, zeggen zijn kinderen, “dat bijna alle Heulenaars Frans met hem spraken…” Hij was gefascineerd door (Franse) geschiedenis en muziek. Hij ging graag op zoek naar muzikale rariteiten. “Zijn klanten waren bij het weggaan niet alleen perfect gekapt maar kregen ook een vleugje Franse cultuur mee of genoten van een kwinkslag”, zeggen de kinderen nog.

Beroepsziekte

Jean-Marc was nog geen 50 toen hij eind de jaren negentig noodgedwongen het kapsalon door een beroepsziekte moest stopzetten. Het gezin was niet van tegenslagen gespaard. Echtgenote Christa was visueel gehandicapt, al belette haar dat niet om zich op vele domeinen te engageren, zoals bij de Heulse culturele raad of als voorzitter van het oudercomité van het Technisch Atheneum Heule. Zij zette zich ook in voor lotgenoten. Ze had een blindengeleidehond, waarmee je Jean-Marc later nog lange tijd kon zien wandelen. Jean-Marc was vader van vier kinderen: Barbara (met Peter Pattyn, Kortrijk), Alexandra (met Timothy Vanhulsen, Deerlijk), Sébastien (Bissegem) en Laetitia (met Dean Vanthourout, Lendelede). Hij had ook tien kleinkinderen.