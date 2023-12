Heulse ondernemer Jan Lecot (84) overleden

Maandag is in het AZ Groeninge de voormalige Heulse ondernemer Jan Lecot op 84-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn broers Paul en Karel leidde hij destijds het metaalwarenbedrijf dat ontstaan is uit het ijzerwarenwinkeltje van hun grootmoeder. De nv Lecot gaat prat op 135 jaar geschiedenis en telt nu 74 vestigingen met zo’n 750 personeelsleden.

Jan Lecot is geboren als tweede jongste van de acht kinderen van Maurice Lecot en Antoinette Verschatse. De vader van Maurice was ‘ketellapper’, maar stierf op 41-jarige leeftijd. Het is enige zoon Maurice (1903-1974) die de zaak uitbouwde tot metaalwarenhandel en aan de basis zal liggen van de huidige onderneming die sinds 1975 aan de Vier Linden in Heule gevestigd is. De particuliere verkoop van huishoudtoestellen, tuingereedschap en allerhande metaalwaren bleef in de bekende winkel in hartje Heule maar die ging in 2010 definitief dicht. In de plaats kwam residentie Dheulebeke.

Jan Lecot, in Kortrijk geboren op 9 maart 1939, studeerde aan de technische hogeschool in Oostende en kwam begin de jaren zestig als laatste van de drie broers in de zaak. Hij was tot aan zijn pensioen verantwoordelijk voor de afdeling gereedschappen en tuingerief.

Rotary Groeninghe

Jan Lecot was sinds 1965 getrouwd met de Brugse Martine De Gheselle. Ze zijn de ouders van Sophie, Benedicte en Francis. Geen van de kinderen stapte in het bedrijf. Er zijn vijf kleinkinderen. Het echtpaar woonde vroeger in de Mellestraat in Heule, laatst aan de Dam in Kortrijk. Jan was ook past president van Rotary Groeninghe. In de vrije tijd was hij een goede golfer, zijn echtgenote was vroeger actief in de zwemsport.