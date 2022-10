Heule verliest nu ook 100-jarige zuster Marie-Ange

De voorbije twee weken zijn in Heule twee eeuwelingen overleden en in het weekend stierf nu ook de 100-jarige zuster Marie-Ange Maes in Huize Sparrenhof, het rusthuis van de Zusters van Liefde in de Steenstraat.

Noëlla-Felhoen-Lainez overleed op 101-jarige leeftijd op 22 september en op 4 oktober is dan in wzc Ter Melle Maria Devriendt gestorven. Zij zou op 15 oktober 105 geworden zijn en was al een hele tijd de oudste inwoner van Kortrijk. Nu is vorige zaterdag 8 oktober ook zuster Marie-Ange Maes overleden. Zij mocht op 18 mei nog in goeden doen en samen met vele familieleden uit het Veurnse haar 100ste verjaardag vieren.

Landbouwersdochter Marie-Ange is in Alveringem geboren en bracht haar jeugd door in Veurne. Pas op haar 31ste trad ze binnen bij de zusters van Liefde in Heule, want ze zette haar studies stop om voor haar moeder te zorgen. ‘Zorgen’ zou ook de rode draad door haar leven worden. Op 2 juni 1955 legde ze haar eeuwige geloften af. Ze werkte eerst als hulpverpleegster bij het Wit-Gele Kruis en daarna in het vroegere ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat in Kortrijk. Nadien verzorgde ze het huishouden in Home Bethanie (jongerenopvang) in Kortrijk. Sinds 2017 verbleef ze in Huize Sparrenhof. “Zij was een attentvolle vrouw die steeds klaarstond om de zusters en haar familie – bij pijn of bij vreugde – met een kaartje te gedenken”, zeggen haar medezusters. “Elke namiddag voor de koffie, nam zij de krant door. Daarna ging zij met alles wat haar raakte naar haar Heer met de vraag om voor allen te zorgen.”

De laatste week was ze ziek geworden maar de avond voor haar dood genoot ze nog volop van familiebezoek. Zaterdag is ze rustige overleden. De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 14 oktober om 10.30 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule.

Voor zover bekend telt Heule nu sinds lang geen honderdplussers meer. Wel hebben de zusters van Liefde nog een eeuwelinge: zuster Maria Schollier die in de Rekollettenstraat in Kortrijk woont. Zij wordt 101 op 22 november.