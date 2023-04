Heule neemt afscheid van Stijn Vantieghem: “We blijven achter met gevoelens van verdriet, verwarring en ongeloof”

Donderdagmiddag namen ruim 400 aanwezigen afscheid van Stijn Vantieghem in de Sint-Eutropiuskerk in Heule. Stijn overleed op 39-jarige leeftijd totaal onverwacht tijdens een fietstocht in Frankrijk.

Stijn Vantieghem, de zoon van Marc en Rosa Vantieghem-Vantorre, is geboren in Kortrijk op 21 augustus 1983 en onverwacht overleden tijdens een fietstocht in Mametz in het departement Pas-de-Calais in Frankrijk op 15 april 2023. Hij is de broer van Steven en Pieter en de schoonbroer van Klaarte en Leen. Hij is nonkel van Jolien Arthur, Daan, Korneel en Pelle, die de rouwkaarsen mochten aansteken aan het begin van de serene en sobere afscheidsplechtigheid. Ook leerlingen en een delegatie van de directie van het Atheneum Etterbeek kwamen hun rouw betuigen. Na de dienst wordt Stijn terug opgenomen binnen de warmte van zijn gezin.

Voorbeeld van engagement

Stijn was doctor in de natuurwetenschappen en docent aan het Koninklijk Atheneum in Etterbeek. Hij woonde in Schaarbeek. “Stijn had alleen maar vrienden”, getuigden zijn ouders eerder. “We blijven achter met gevoelens van verdriet, verwarring en ongeloof”, reageerde de directie van de school. “Stijn was een voorbeeld van engagement, inzet en passie, zowel voor de leerlingen als voor zijn collega’s. Ondanks zijn kennis was hij de eenvoud en bescheidenheid zelve.”