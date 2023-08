“Het moet stoppen”: voetbalclub andermaal in rouw na verlies Dieter Sohier (23)

Na het nummer 10 verdwijnt nu ook het nummer 8 voorgoed uit de eerste ploeg van Gold Star Voormezele, als eerbetoon aan Dieter Sohier (23) die maandag overleed door een ongeval met een trein bij Ieper. Familie en vrienden vonden dinsdagavond steun bij elkaar in de kantine van de club, die geteisterd blijft door het noodlot. “Het moet stoppen.”

Zoals gewoonlijk zette trainer Gerdy Saelens dinsdagavond alles klaar voor de training op het veld van Gold Star bij het Ieperse dorp Voormezele. “Voor wie op die manier de gedachten zou willen verzetten.”

Het veld bleef er desolaat bij liggen, maar op de parking en in de kantine was wel veel volk. “Ik sta ervan versteld: hier zie je hoe geliefd Dieter was, in de club van zijn hart, zijn thuis”, zegt clubvoorzitter Kurt Denijs. “Zijn dood is ingeslagen als een bom. Woorden schieten tekort. Sinds dat telefoontje maandagochtend krijg ik het niet meer uit mijn hoofd. Dit herdenkingsmoment is heel belangrijk voor zijn zwaar aangeslagen familie, vrienden, spelers, trainers en sympathisanten van de club.”

Supporter verongelukt

“Helaas worden ook topgasten als Dieter niet gespaard. Het lijkt onmogelijk, maar we moeten dit proberen te verwerken met de mensen die we kennen en graag zien”, aldus Gerdy, die een paar jaar geleden zijn broer verloor door een ongeval op terugweg van een match van Gold Star. “Mijn broer was supporter. Zoals hij heeft de club in korte tijd te veel mensen verloren op dramatische wijze.”

Drie begrafenissen

Vlak bij het voetbalveld overleed Jorn Bertier (20) door een ongeval in 2016. “Zijn nummer 10 zullen we nooit meer gebruiken, als steunbetuiging aan de familie”, vervolgt Gerdy. “Wellicht zullen we ook het nummer 8 vereeuwigen in een kader. De ongebruikte nummers in onze ploeg zijn pijnlijk. Ook in de omkadering verloren we geëngageerde mensen, zoals een bestuurslid die enkele maanden geleden overleed in zijn slaap. Onlangs liet de schoonmoeder van onze keepertrainer het leven. Ik ben recent al naar drie begrafenissen geweest. En nu dit… Het moet stoppen.” (TP)