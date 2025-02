Hervé Van Den Broucke (88), pionier van hotel De Zeebries, overleden

Hervé Van Den Broucke, oprichter van hotel De Zeebries en tearoom De Tuin, is op 21 februari 2025 overleden in Middelkerke. De bekende ondernemer werd 88 jaar.

Hervé werd geboren op 20 januari 1937 in Middelkerke. Zijn ondernemersgeest erfde hij van zijn ouders, August en Alice, die in 1955 de vzw Hervé-Monique oprichtten. Deze onderneming baatte kinderhomes uit in Middelkerke en Raversijde en bood onderdak aan tal van kinderen. De organisatie werd genoemd naar Hervé en zijn zus Monique, wat de familiale betrokkenheid onderstreepte.

Na zijn start in de groente- en fruitsector op de markten in West-Vlaanderen vond Hervé zijn levenspartner Lucienne Ghemar, met wie hij in 1962 trouwde in Elverdinge. Samen kregen ze drie zonen: Danny, Rudy (†) en Eddy. Zonen Danny en wijlen Rudy maakten furore in de tenniswereld, terwijl de jongste zoon Eddy het familiehotel Zeebries tot op vandaag exploiteert.

Lange carrière in horeca

De familie Van Den Broucke schreef geschiedenis in de horecasector. Vader en moeder baatten pension-restaurant L’Espérance en Pension Hervé-Monique uit in de Leopoldlaan in Middelkerke. In 1973 kochten Hervé en Lucienne de grond waar later hotel De Zeebries verrees. Het hotel groeide in de jaren ‘80 en ‘90 uit tot een gevestigde waarde aan de Belgische kust.

Naast zijn hotelactiviteiten runde Hervé ook manege Derby en startte hij tearoom De Tuin. Zelfs op latere leeftijd bleef hij actief, onder meer bij Route 66 in Westende. Pas in 2019, op 82-jarige leeftijd, trok hij zich terug in wzc Haerlebout.

Hervé Van Den Broucke laat een grote familie achter, waaronder zijn zonen Danny en Eddy, tal van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zijn echtgenote Lucienne ‘Moetje’ overleed in 2016.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 27 februari 2025 om 10u30 in de Sint-Willibrorduskerk te Middelkerke. Nadien zal de urne van Hervé in huiselijke kring bewaard worden. (PG)