Herdenking Deerlijkse ereschepen en volksvriend Arnold Vantieghem

Op zondag 27 maart wordt Arnold Vantieghem herdacht door familie en zijn grote vriendenkring. Het aanplanten van een boom bij het museum, de voorstelling van een vriendenboek, een zitting en een receptie vormen de ingrediënten.

Arnold, een geboren en getogen Deerlijkenaar (19 oktober 1942), overleed eind 2020. In volle coronatijd kon enkel in beperkte kring afscheid genomen worden. Zijn vriendenkring plande enkele maanden later een herdenking, maar opnieuw was covid de spelbreker.

Volksvriend

Arnold heeft meer dan een steen verlegd in zijn Deerlijk. Hij was 24 jaar lid van de gemeenteraad, waarvan 18 jaar schepen. Hij had een uitzonderlijke dossierkennis en realiseerde heel wat voor cultuur, onderwijs en openbare werken. Een volksvriend door velen geliefd. Een vriendenboek met tekst en veel foto’s is er een samenvatting van. Dit boek wordt zondagnamiddag officieel voorgesteld.

De herdenking start om 16 uur aan het museum. Tegenover het gebouwtje is een zitbank geplaatst en zondag gaat er een boom in de grond. Een optocht via het centrum en de kerk gaat naar het ontmoetingscentrum voor een korte academische zitting en uitgebreide receptie.

(MVD)