Helena Logghe (85) van Taxi Hélène uit Brugge overleden

Helena Logghe is niet meer. De gewezen slagersvrouw van Beenhouwerij Willems in de Katelijnestraat en zaakvoerster van Taxi Hélène overleed dinsdag op 85-jarige leeftijd.

Helena Logghe zag het levenslicht op 7 augustus 1937 in Assebroek, als dochter van landbouwer en beenhouwer op rust Achiel Logghe en Marguerite Van Belleghem. In 1956 trouwde ze met slagerszoon Julien Willems, die een slagerij in de Kardinaal Mercierstraat had. De zaak verhuisde na enkele jaren naar de Katelijnestraat, waarbij Helena het gezicht van de zaak werd. Eind de jaren 70 moest het koppel de zaak, die gespecialiseerd was in bevroren vleeswaren, stoppen door een ziekte van Julien. Hij overleed in 1984.

Twee kinderen verloren

Het was niet de eerste tegenslag die ze moest verwerken. Twee van hun vijf kinderen moest ze te vroeg afgeven. Door een verkeersongeval verloor ze tijdens de zwangerschap een dochtertje en hun zoon Dirk overleed op tweejarige leeftijd na een ziekte. Haar andere drie kinderen – Linda, Rita en Mia – gaven haar zes kleinkinderen, die op hun beurt voor negen achterkleinkinderen zorgden. Als een echte godmother ontfermde Helena zich over haar familie.

Ondanks deze tegenslagen bleef Helena niet bij de pakken zitten. Ze startte, na een korte carrière bij firma Taxi Aba, op haar 46ste met een eigen taxibedrijf: Taxi Hélène. In Brugge en ver daarbuiten bracht ze duizenden mensen veilig en wel op hun bestemming. Daarbij werkte ze geregeld samen met haar broer Rufin Logghe, de taxichauffeur die in 1993 werd vermoord in de bossen van Wingene en Beernem.

Na haar pensioen genoot ze van haar vaste wandelingetjes, waarbij ze geregeld klanten tegenkwam met wie ze kon mijmeren over de vervlogen tijden. Helena overleed op dinsdag 20 juni. Haar uitvaart vindt plaats op maandag 26 juni om 10 uur in de aula van Uitvaartcentrum Bleyaert langs de Moerkerkse Steenweg. Aan de nabestaanden biedt de redactie haar oprechte deelneming aan.