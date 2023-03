Helemaal geen sprake van verdacht overlijden in WZC Rozenberg: “Er is niets onregelmatig of onwettelijk gebeurd”

Huisarts Marc Verschoore reageert woedend en verontwaardigd op de krantenberichten die suggereren dat er alweer een ‘verdacht overlijden’ zou zijn in rusthuis Rozenberg. “Daar is helemaal niets onregelmatigs of onwettelijk gebeurd met de intussen overleden betrokkene mevrouw M.W.

De stervensbegeleiding is volledig gebeurd in samenspraak met de familie en met de CRA (coördinerend, raadgevend arts) van het ziekenhuis. Het wordt echt tijd dat het rusthuis eens positief voor de dag komt want directie en personeel doen er alles aan om de bewoners goed te verzorgen en ik moet bekennen dat het woonzorgcentrum intussen weer op de rails staat”, opende huisarts Marc Verschoore.

Waarheid

“De waarheid moet ook eens gezegd worden. Er is helemaal niets onwettigs gebeurd in Rozenberg en er is zeker geen sprake vaneen verdacht overlijden. Er werd zoals dat in de meeste gevallen, ook met deze patiënt, in samenspraak met de familie aan barmhartige stervenshulp gedaan wat neer komt op palliatieve sedatie (tot rust brengen). De stervensbegeleiding is bovendien steeds gebeurd in samenspraak met de CRA van het woonzorgcentrum. Mevrouw MW. was mijn patiënt en ik kan eerlijk bekennen dat er niets gebeurd is wat wettelijk niet mag. Dergelijke insinuaties alsof er weer een verdacht overlijden is vastgesteld werpt alweer een slecht daglicht op de werking van het woonzorgcentrum en dat is helemaal onterecht. Omdat de stervende M.W. er verder op achteruit ging, had ik voorgesteld om de dosissen te verhogen om ervoor te zorgen dat de stervende minder zou afzien in haar doodsstrijd, maar dat is niet gebeurd na samenspraak met de CRA al had het wettelijk gekund. Gezien echter de CRA vond dat die ingreep nog niet direct nodig was is het niet gebeurd en ook de palliatieve vond dat het nog niet nodig was. Mijn doel als arts was gewoon dat ik de stervende met hart en ziel beter zou begeleiden maar de CRA vond het nog niet nodig. M.a.w. is absoluut geen sprake van een verdacht overlijden en er niets onregelmatigs gebeurd. Ik werd ook niet gecontacteerd door politie of gerecht. Ik vind het dringend tijd dat het woonzorgcentrum ook eens positief mag benaderd worden want de bewoners worden er heel goed verzorgd en die verzorging staat weer helemaal op de rails”, besloot een terecht aangedane huisarts Marc Verschoore.