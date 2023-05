Heike Platteau, echtgenote van zanger Bandit, plots overleden in Oostrozebeke

Op dinsdag 9 mei overleed de 53-jarige Heike Platteau plots in Oostrozebeke. Heike was de echtgenote én steunpilaar van Koen Moeyaert, alias zanger Bandit. Eind november 2021 verhuisden Koen en Heike, samen met zoon Junior, van Passendale naar een nieuwe woning in Oostrozebeke, naast de firma Orotex dichtbij de Spano. Op zaterdagnamiddag 7 mei was er nog zijn verjaardagsconcert mét band in OC Mandelroos in Oostrozebeke.

Koen groeide op in Moorslede, waar hij ook met Heike woonde. Zoon Junior was vijf jaar toen ze verhuisden van Moorslede naar Passendale. Tijdens de coronaperiode besloten ze op zoek te gaan naar nog een extra uitdaging, want het echtpaar leefde van de muziek en door corona hadden ze inkomstenverlies. “Na een lange zoektocht verzeilden we in Oostrozebeke, waar ik in mijn jeugdjaren zelfs enkele maanden naar school ging”, zegt Heike tijdens ons interview van januari 2022. “Mijn opa en oma woonden immers in Ooigem, dichtbij Oostrozebeke. Ik was vaak bij oma en opa. Daarom dat ik ook meerdere maanden hier school liep… Als kind verhuisde ik vaak met mijn ouders. Ik heb het nu nog altijd moeilijk met ons vertrek uit Passendale. Ik wist niet dat ik met die gemeente toch zo’n stevige band had. Ik woon nu wel in een ander huis, maar hopelijk wordt in de toekomst ook dit huis mijn échte en nieuwe thuis”, besloot Heike toen ons gesprek.

Heike en geluidsman Jurne Verstraete. © PADI/Daniël

Heike was in muziekmiddens heel bekend. Zij stond haar man Bandit bij, was er praktisch overal bij en deed voor hem al zijn administratie. Stuurde je een mailtje dan kreeg je altijd warme woorden terug: “Dag vriend /Dag mooi mens / Hey lieve vriend’… Heike overleed onverwachts. Haar afscheid zal in intieme kring plaatsgrijpen. (PADI)