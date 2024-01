Havenmeester Freddy Spriet is overleden

In Ieper is Freddy Spriet (78) overleden. Hij was de havenmeester van de jachthaven aan de Westkaai in Ieper. Elf jaar geleden werd de jachthaven helemaal vernieuwd. De zestien verouderde pontons maakten plaats voor dertig nieuwe exemplaren.

Een andere nieuwigheid was het havenkantoor in residentie Porto Fino op de Westkaai, waar schippers kunnen vergaderen en douchen.

Freddy Spriet was destijds verantwoordelijk voor de heraanleg van de jachthaven. Hij was eigenaar van de boot Freja, genoemd naar de eerste letters van zijn naam en die van zijn vrouw Jeannine De Meyer. Freddy werd geboren in Tielt. Volgens zijn wens vindt het afscheid plaats in intieme kring.