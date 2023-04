Harelbekenaar Jozef Velghe (84), beter bekend als Jefke Friet, is overleden

Op 10 maart werd Jozef Velghe (84) het slachtoffer van een losgewaaide leisteen die hem op het hoofd raakte. Hij werd toen in kritieke toestand naar AZ Groeninge overgebracht. Jozef zweefde een maand lang tussen leven en dood, maar verloor uiteindelijk de strijd. Hij overleed op 14 april. “Jefke was een echt volksfiguur in Harelbeke”, zegt burgemeester Alain Top. “Zijn overlijden is enorm spijtig, hij was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.”

Het tragische ongeval waaraan Jozef Velghe uiteindelijk overleed, vond plaats op 10 maart. Die vrijdagmiddag wandelde hij rond 14 uur door de Markstraat toen door een plotse windstoot enkele leistenen van een woning loskwamen. Een daarvan raakte Jozef op het hoofd en hij werd in kritieke toestand naar het AZ Groeninge gebracht. Daar zweefde hij een maand lang tussen leven en dood, maar bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Volksfiguur

Jozef ‘Jefke’ Vlieghe was een echte volksfiguur in Harelbeke. Hij baatte jarenlang zijn ‘Frituur Jefke’ uit op de hoek van de Zuidstraat en de Deerlijksesteenweg. Hij was een graag gezien man en zeer joviaal. Hij had altijd een goed woordje over voor iedereen en vertelde graag een grapje. Zijn frituur leverde hem de bijnaam ‘Jefke Friet’ op, die hij met plezier droeg.

Burgemeester van Harelbeke Alain Top kende Jefke al van kinds af aan. “Mijn vader was stationschef in Harelbeke en de frituur van Jefke stond op grond van de spoorwegen. Voor al zijn aanvragen en vergunningen moest Jefke bij mijn vader zijn. Ik kende hem al van toen ik een jaar of vijf was. Het was altijd een plezier om bij hem om frieten te gaan en niet enkel voor de frieten zelf. Hij was heel joviaal en had altijd een grapje klaar. Jefke kende iedereen en was erg sociaal en meelevend.”

Witte schort

“Hij droeg vroeger altijd zijn kenmerkende witte schort, zowel in zijn frituur als daarbuiten. Hij was ook een van de eersten in Harelbeke die met zo’n typische Amerikaanse slee reed. Tot op hoge leeftijd bleef hij met die auto rijden. Iedereen kende Jefke en hij is altijd een geliefd dorpsfiguur in Harelbeke gebleven.”

Jozef stopte ruim 20 jaar geleden met de frituur, maar bleef een graag gezien volksfiguur. Jozef Velghe is afkomstig van Beveren-Leie, bij Waregem, en werkte een tijdje als stukadoor en daarna in tegelfabriek Mabra-Lys. (PVH/JF)