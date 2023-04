Harelbeke nam afscheid van ‘Jefke Friet’

Jozef Velghe, bekend als Jefke Friet, is vandaag ten grave gedragen. Ruim 300 personen, familieleden, vrienden en kennissen woonden de afscheidsplechtigheid bij in de Sint-Jozefkerk op wijk Eiland in Harelbeke. “Jef was een vriendelijk en sympathiek man”, luidde het tijdens de homilie.

De plechtigheid was sereen en sfeervol: eenvoudig zoals Jozef het wilde. Op 10 maart werd Jozef Velghe (84) het slachtoffer van een losgewaaide leisteen die hem op het hoofd raakte. Hij werd toen in kritieke toestand naar AZ Groeninge overgebracht. Jozef zweefde een maand lang tussen leven en dood, maar verloor uiteindelijk de strijd. Hij overleed op 14 april. “Jefke was een echt volksfiguur in Harelbeke, sympathiek, in voor een grapje, joviaal en erg vriendelijk”, zegt Johan S.

“Iedereen kende hem door zijn witte short in zijn fFrituur Jefke, waar hij de bijnaam Jefke Friet’ kreeg. Hij was een Harelbeeks volksfiguur.” Jozef was afkomstig van Beveren-Leie, bij Waregem, en werkte een tijdje als stukadoor en daarna in tegelfabriek Mabra-Lys. Hij laat zijn zoon Pedro na. Aansluitend volgde de bijzetting van de urne in het urnenveld op de nieuwe stedelijke begraafplaats in Harelbeke.