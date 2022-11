Harelbeeks fractieleider van Open VLD+ Wouter Boeckaert overleden

Wouter Bouckaert uit Harelbeke is zondagochtend overleden op 49-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Hij was zaakvoerder van vastgoedkantoor Eigen Dôme en zetelde als fractievoorzitter van de oppositiepartij Open VLD+ in de Harelbeekse gemeenteraad.

Verschillende partijgenoten halen naar aanleiding van het nieuws herinneringen op. Wouter kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen, toch was hij tot enkele maanden geleden nog heel actief in de lokale politiek van zijn thuisstad. Eind oktober liet hij zich nog horen via sociale media, waaruit bleek dat hij overtuigd was dat hij snel weer ‘op het veld’ zou staan. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.