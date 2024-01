“Harde werker die vooruit wilde in het leven”: Veurnse ondernemer Andy (42) onverwacht overleden op Indonesische vakantiebestemming

Op 28 december is Andy Arnoys uit Veurne onverwacht overleden aan hartfalen op het paradijselijke Indonesische eiland Lombok. De man overleed drie dagen na zijn 42ste verjaardag. “Mijn wereld stond even stil”, zegt jeugdvriend Bart.

Met zijn jeugdvriend Bart Clarebout hield Andy na hun studententijd contact. Bart was er het hart van in toen hij vanuit Lombok een nachtelijk telefoontje kreeg van Irene, Andy’s partner, dat zijn vriend plotseling was overleden. “Andy has just passed away, zei ze stil. Mijn wereld stond even stil. Blijkbaar was hij ’s avonds onwel geworden en ging hij naar het balkon van zijn hotelkamer. Irene ging hem zoeken omdat hij niet naar bed was gekomen en trof hem daar levenloos aan. Hartfalen werd hem fataal. Dit komt zo onverwachts en zo vroeg, Andy was amper 42 jaar.” Ondanks de verre afstand tussen ons, zijn we altijd vrienden gebleven. Ik had plannen om op zijn uitnodiging ‘kom toch eens af naar Jakarta’ in te gaan, maar helaas is het daar nu te laat voor…”, zegt Bart.

“Andy was een warme mens die altijd bereid was om iedereen te helpen”

“Iedereen die hem heeft gekend, zal zich Andy herinneren als een warme, empathische mens die altijd bereid was om iedereen te helpen, ondanks zijn druk bezette agenda. Binnen de lokale en financiële gemeenschap in Indonesië was hij enorm geliefd. Hij was een harde werker, die vooruit wilde in het leven. Ik zal zeker zijn wens respecteren om zijn mama, die nog altijd in Veurne woont, te blijven steunen. Hij was haar heel erg dankbaar, omdat ze alles heeft gedaan om zijn droom te realiseren.”

Gerespecteerd zakenman

Andy werd geboren op kerstdag 1981 in Veurne als enige zoon van Marie-Reine Roussel. In Veurne zat hij ook op de schoolbanken in het middelbaar, en daarna trok hij naar Gent, waar hij zich ontpopte als een knappe student. Andy werd genomineerd als laureaat van het Prins Albertfonds. Dat fonds kent een beurs toe aan beloftevolle jonge mensen om aan de slag te kunnen in Belgische bedrijven in het buitenland. Die kans greep Andy met beide handen, en hij belandde bij Wolters Kluwer Financial Services in Indonesië. De job en het land bevielen Andy, en hij bleef hangen in Jakarta…

In 2018 besloot Andy om zijn eigen bedrijf Xiino op te richten met maatschappelijke zetel in Singapore. Andy bood vanuit Xiino management consultancy services aan en specialiseerde zich in het optimaliseren en digitaliseren van bedrijven, voornamelijk om de communicatie naar klanten toe te verbeteren met gespecialiseerde software en technologie. Andy bleef ook zijn eigen kennis continu bijschaven, onder meer aan de Management University in Singapore en de University of California in Berkeley. Hij was een gerespecteerd zakenman, die grote, belangrijke opdrachten kreeg toegeschoven.

Begrafenis op wens van mama

Het lichaam van Andy werd intussen naar België overgebracht. De begrafenis is nu woensdag maar zaterdag 13 januari om 10.30 uur is er een herdenkingsdienst in de aula van Cornelis in Veurne. “Dat Andy hier begraven wordt was de wens van zijn mama, die Andy lang geleden al beloofde uit te voeren”, vervolgt Bart. “Op de herdenking zullen niet alleen zijn ouders en vele vrienden maar ook Irene aanwezig zijn. Zij komt deze week overgevlogen vanuit Jakarta. Daar werd voor de vele vrienden en collega’s van Andy ook al een herdenking gehouden.” (MVQ/JH)