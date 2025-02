Handzamenaar Stany Vanpoucke (92) is overleden

Op zondag 9 februari overleed Stany Vanpoucke. Hij werd 92 jaar. Stany was Werkenaar van geboorte, maar was woonachtig in Handzame, waar hij ook overleden is. Stany was een heel bekende en graag geziene figuur in Groot-Kortemark.

Stany werd in 1932 als Stanislas Vanpoucke geboren, als zoon van André Vanpoucke en Zoë Vanhonsebrouck, een brouwerskoppel. In zijn jeugd had Stany zowel internationale als nationale loopwedstrijden op zijn naam staan, en was hij provinciaal kampioen op de 5.000 meter.

Hij was tot 1960 de beste afstandsloper van het Houtland en had zelfs een bloeiende supportersclub in Het Gildhof, het café van zijn oom Lucien Vanpoucke in Werken. Stany bleef ook zijn conditie onderhouden door regelmatig te lopen, zelfs op latere leeftijd. In 2012 was hij met zijn 80 lentes de oudste deelnemer aan ‘Kortemark Loopt’. Om zich daarop voor te bereiden, liep hij ’s avonds enkele toertjes rond Handzame via Zarren en Werken.

Postbode

Stany was gehuwd met Alida Casier en samen hadden ze een zoon Andreas, die al jaren in Saint-Rémy-de-Provence woont, alsook een dochter Lieve, die in Werken woont. Beroepshalve was Stany postbode. Hij bestelde vooral de post in Edewalle, waar hij dagelijks met zijn fiets de Ruidenberg overwon en zo ook steeds in topconditie bleef. Uitgerust met een draagtas langs voor en twee zijzakken achter op zijn fiets, kon hij in de helft van de gemeente de post bezorgen. Hij begon in 1950 als facteur met een algemene dienst, en sprong overal bij waar er een postbode te kort was.

Na postrondes te hebben gedaan in Kortemark, Edewalle en Werken, kwam er een plaats vrij in Handzame. Stany ging met verdiend pensioen in februari 1989, maar was nog vele jaren als fervent fietser te zien in Kortemark en daarbuiten. Hij moest in 2011 afscheid nemen van zijn geliefde echtgenote Alida. (JDK)

Stany wordt begraven op vrijdag 14 februari om 11.30 uur in de Sint-Hadrianuskerk van Handzame.