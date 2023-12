“Haar afwezigheid laat leegte achter die moeilijk te vullen is”: stad Gistel reageert aangeslagen op overlijden kinderbegeleidster Vannessa (40)

Maandagmorgen kwam de 40-jarige Vannessa uit Ichtegem met haar fiets in een beek terecht in de Mosselstraat in Gistel. De vrouw was op weg om haar dagtaak aan te vatten bij een kinderdagverblijf in Gistel. Ze werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze uiteindelijk. “Haar overlijden is voor iedereen een harde klap”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).

Vannessa vertrok maandagmorgen zoals gewoonlijk met de fiets naar Gistel, waar ze al jaren werkt als begeleidster bij de Buitenschoolse Kinderopvang De Zonnebloem in de Pol Gernaeystraat. Toen ze niet kwam opdagen, sloegen haar collega’s alarm. Uiteindelijk reden ze de weg af waar ze normaal passeert, maar ze werd niet aangetroffen. Ondertussen gingen ook de hulpdiensten op zoek naar Vannessa en die troffen haar in bewusteloze toestand aan in een beek langs de Mosselstraat.

Ter plaatse werd ze nog gereanimeerd. Ze werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het AZ Delta campus Rumbeke gebracht. Daar is ze maandagmiddag toch nog overleden. Volgens het parket waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Hoe Vannessa precies in het water is beland, is voorlopig nog onduidelijk. Vermoedelijk is ze onwel geworden en kwam ze zo in de beek terecht. Volgens onze informatie gaat het dan ook om een natuurlijk overlijden.

Aangeslagen

Bij de stad Gistel wordt aangeslagen gereageerd op het overlijden van kinderbegeleidster Vannessa. “Het schokkende nieuws heeft ons allemaal heel erg aangegrepen”, klinkt het in een mededeling. “Kinderen, ouders, begeleid(st)ers en collega’s zullen allemaal tijd en steun nodig hebben. Elke ouder en elk kind heeft vaak een eigen manier van reageren en verwerken en dat mag. Aarzel niet om hulp of iemand met een luisterend oor te zoeken om elkaar te steunen.”

Alle ouders van de kinderen die in De Zonnebloem verblijven, kregen een mail met tips over hoe om te gaan met deze situatie. De stad voorziet alvast een rouwregister in de BKO waar kinderen een tekening, tekst of een woordje achter kunnen laten.

“We willen alvast ons medeleven betuigen aan de familie vanuit de stad”, reageert burgemeester Gauthier Defreyne aangeslagen. “Dit is voor iedereen die betrokken is een tragische gebeurtenis. Vannessa was graag gezien, als persoon én als collega. Haar overlijden is voor iedereen een harde klap. Haar afwezigheid zal een leegte achterlaten die moeilijk te vullen is.”

Vannessa uit Ichtegem laat haar man en een zoontje achter. Alle sterkte aan familie, vrienden en collega’s vanwege de redactie.