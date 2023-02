Guy Peers (66) uit eerste seizoen van ‘De Mol’ overleden

Guy Peers (66) uit Waregem, bekend vanuit de eerste reeks van De Mol maar ook uit ‘Wie wordt de man van Phaedra’, is afgelopen zondag overleden. Hoewel hij aan twee tv-programma’s deelnam bleek hij eigenlijk een vrij teruggetrokken bestaan te leiden, ver weg uit de schijnwerpers. “Voor iedereen bleef hij altijd Guy van De Mol, maar voor mij zal hij altijd de papa zijn die naar mijn basketmatchen kwam kijken”, zegt dochter Pascale.

Guy studeerde Marketing aan de toenmalige Hantal in Kortrijk, en begon vrij snel na school met zijn eigen bedrijf Pico Veleta, waarmee hij de Spaanse hammen Serano en Pata Negra. invoerde. Met zijn eerste vrouw, die een kledingzaak had in Waregem, kreeg hij twee kinderen. Dochter Pascale, de jongste, en zoon Guy-Robbie.

Hobby’s had hij niet, en ook sporten zei hem niet veel. Maar reizen, dat was zijn ding. “En dankzij zijn bedrijf kreeg hij ook veel de kans om dat te doen”, zegt dochter Pascale. “Hij ging ontzettend veel naar Spanje, onder meer om te skiën elke winter. Maar hij zocht ook het avontuur op aan de andere kant van de wereld. Zo heeft hij ooit de Himalaya beklommen. En hij ging ook héél vaak alleen op reis. Enkel hij en zijn gedachten, meer had hij niet nodig.”

Relatie met Magda

Dat avontuur zocht hij ook op door zich in te schrijven voor de eerste reeks van het populaire tv-programma De Mol, die in 1998 werd uitgezonden. Hij deed mee om een fantastische vakantie te hebben, met die leuke bende van de Schalkse Ruiters, zo zou hij daar later zelf over vertellen. Hij zou er uiteindelijk net géén finaleplaats aan overhouden, maar wél een relatie met de mol in de reeks: Magda De Ral. Hij had enkele jaren een LAT-relatie met haar, en ze kregen met zoon Paki een verrassingskindje.

Na enkele jaren liep die relatie op de klippen, maar de verstandhouding tussen hem en Magda bleef goed. In 2008 verraste Guy Vlaanderen door op te duiken in ‘Wie wordt de man van Phaedra’. ‘Er wordt zoveel negatiefs verteld over Phaedra, ik wilde wel eens zien of die vooroordelen klopten’ zou hij later zijn deelname aan het programma motiveren.

Teruggetrokken

Een vreemd contract toch wel: door zijn deelname aan twee tv-programma’s, lijkt het alsof Guy de aandacht opzoekt, maar in zijn gewone leven blijkt dat allesbehalve het geval te zijn. Guy leefde een vrij teruggetrokken bestaan. Op sociale media is niets van hem te vinden, en zelfs naar zijn bedrijf is het erg hard zoeken op het internet. “Hij was best wel sociaal vroeger, maar hij was tegelijk een beetje een eenzaat. Hij genoot er wel van om alleen te zijn. Sinds hij ziek is geworden zes jaar geleden, is hij nog wat meer beginnen terugtrekken. Ook ons contact is een tijdje minder geweest, maar had zich sinds enkele jaren wel weer hersteld.”

Pascale omschrijft haar papa als sociaal en goedlachs. Voor iedereen bleef hij altijd Guy van De Mol, maar voor mij zal hij altijd de papa zijn die naar mijn basketmatchen kwam kijken”, zegt dochter Pascale. “Dat is voor mij de herinnering die me het hardst zal bijblijven, en het is ook de manier waarop mijn vrienden hem herinneren: van aan de zijlijn bij mijn wedstrijden.”

Zijn overlijden zondag was niet echt een verrassing, hij was de laatste tijd steeds zieker geworden. “Magda, met wie we soms nog contact hebben, en ik waren samen bij papa toen hij zondag is gestorven”, zegt Pascale. De twee oudste kinderen van Guy zorgden intussen voor drie kleinkinderen: Noor (7) van Guy-Robbie en Renaud (6) en Juleau Cézar (4) van Pascale. Er volgt geen publieke uitvaartplechtigheid, op 9 maart wordt in intieme kring van hem afscheid genomen. “Dat hebben we zo besproken met hem. Hij wilde er zelf niet te veel poespas rond, rond zijn overlijden. Dus doen we het zoals hij het wilde.”