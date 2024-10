Gustaaf Devolder (88) overleden, voormalig coördinator en dirigent van Harmonie Vooruit in Harelbeke: “Leven in teken van muziek”

Op 29 oktober is Gustaaf ‘Staf’ Devolder (88) overleden. Hij was voormalig tubaleraar aan het Conservatorium van Gent, tubaspeler bij de toenmalige Filharmonie van Antwerpen en de drijvende kracht achter het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke.

Gustaaf was een toegewijde muzikant en een bevlogen leraar die generaties muzikanten inspireerde en begeleidde. Zijn passie voor muziek en zijn inzet voor de kunstwereld zullen altijd een indruk achterlaten. Jarenlang wijdde hij al zijn vrije tijd aan het Harmonieorkest Vooruit, waar hij zijn liefde voor muziek met velen mocht delen.

Late muzikale roeping

Gustaaf is geboren in Harelbeke in 1936. Hij was dirigent, muziekpedagoog, trombonist en tubaspeler. Hij kreeg lessen aan de Muziekacademie Peter Benoit Harelbeke voor trombone en notenleer. Hij omschreef zichzelf als een ‘late roeping’. Na jaren onderbreking van zijn muzikale studies trok hij naar het Koninklijk Conservatorium in Gent en behaalde er diverse eerste prijzen notenleer, tuba, transpositie, trombone en kamermuziek. Sinds 1969 was hij docent koperinstrumenten aan de Muziekacademie Harelbeke en vanaf 1979 uitsluitend docent voor tuba.

Vanaf 1980 werd hij professor voor tuba aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Van 1961 tot 1985 was Gustaaf dirigent van het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke waar hij bijzonder veel deed voor de muzikale ontwikkeling van dit orkest. Hij bekroonde zijn dirigentencarrière met het behalen van het wereldkampioenschap van dit orkest tijdens het 10e Wereld Muziek Concours in Kerkrade in de eerste divisie van de sectie Harmonieorkest met 341 punten, goed voor een eerste prijs met lof van de jury.

“We hebben met de harmonie een nieuw pad bewandeld”

Hij was een van de mensen die ervoor zorgde dat het fenomeen Harmonieorkest in zijn genre opklom tot de absolute top. Gustaaf getuigde daarover in 1997 bij voormalig journalist Ignace Destorme. Hij was toen ruim 52 jaar actief in de muziekwereld, waarvan 25 jaar als dirigent en 45 jaar bestuurslid van Vooruit. “Het werk met de Vooruit stopt niet, integendeel zelfs. Het was eerder toevallig dat ik in de muziekbranche terechtkwam, vader was muzikant, vandaar. Ik was een voormalige goudsmid en uitbater van het verdwenen Harelbeekse café Matadi. Slechts nadat ik de tapkast de rug toekeerde, startte ik met hogere muziekstudies. Inderdaad, een late roeping. We hebben toen met de Harmonie een nieuw pad bewandeld. Vroeger brachten we altijd kerstoptredens, maar die waren niet meer wat ze moesten zijn. We zorgden voor kwaliteit, die in onze gewesten op dit gebied beslist nog niet geëvenaard is. Nu houdt ons orkest toch maar stand en blijft de muziek van hoge kwaliteit brengen. Daarvoor staan vooral dirigent Geert Verschaeve, de ruim 80 spelende leden en het dynamische bestuur garant: Geert is een topdirigent.”

“Ik noem onze cd’s visitekaartjes”

“Bij onze eerste triomf waren die Hollanders niet weinig verbaasd over ons kunnen. Vroeger zaten de Belgen er altijd voor spek en bonen bij, maar sinds onze aanwezigheid in het wereldkampioenschap voor amateurorkesten stopte het niet meer. Ondertussen verzamelden we een palmares dat de rest van België op muzikaal vlak nog niet samen heeft. Een van de redenen ook waarom we recent de titel van koninklijk kregen. Nu al vestigden we een absoluut wereldrecord. De tien opnames vormen het grootste aantal cd’s dat een amateuristisch harmonieorkest ooit op de markt bracht. Straks kunnen we misschien een plaatsje opeisen in het Guinness Book of Records. Zo werd enkele dagen terug de elfde cd opgenomen en dit jaar staan er nog twee op stapel. Ik noem ze onze visitekaartjes, die cd’s. Op een van onze presentaties werd er ooit geopperd dat in de woestijn van de cd-opnames door amateurverenigingen elke opname van het Harmonie Orkest Vooruit een oase was. Verder zie ik onze vereniging als een vormingsinstituut voor iedere muziekliefhebber. We hebben aan iedereen die muziek wil studeren en het graag hoort iets onbetaalbaars te bieden.”

Bloemen noch kransen

Het afscheid zal plaatsvinden in beperkte familiekring, waarna de as van Gustaaf toevertrouwd zal worden aan de natuur op de nieuwe begraafplaats van Harelbeke. “Onze dank gaat uit naar de mensen van De Korenbloem, die dag in, dag uit met zorg en toewijding voor hem klaarstonden”, getuigt zoon Steven Devolder, zelf een begenadigde musicus. “Geen bloemen of kransen: laat de muziek maar spreken, zoals hij dat zijn hele leven deed.” (Peter Van Herzeele)