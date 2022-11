Guido Blancke van schoenenwinkel Salamander in Tielt overleden

Guido Blancke, die jarenlang met zijn vrouw Linda Vermeirsch de bloeiende schoenenwinkel Salamander in de Kortrijkstraat runde, is op zondag 13 november overleden.

Guido Blancke werd in Tielt geboren op 1 juni 1939 en is er thuis in de Kortrijkstraat, omringd door zijn familie, overleden op 13 november 2022. Hij werd 83 jaar. Hij was de echtgenoot van Linda Vermeirsch en laat drie kinderen na: Sofie Blancke (Wim Vandeweghe), Hannelore Blancke (Dominiek Delaere) en Elisabeth Blancke (Jan Vande Walle). Er zijn negen kleinkinderen: Ward, Lowie (+), Senne, Marcus, Lucas, Elena, Johanna, Gabriëlla en Arnold.

Guido heeft met zijn vrouw jarenlang een bloeiende schoenenwinkel in de Kortrijkstraat gerund, de vierde generatie al. Nu bestaat de zaak niet meer. Hij stond bekend als een noeste werker, die ook schoenen herstelde. Intussen was hij al een tijdje ziek. Hij zal herinnerd worden als een echte familieman, die hield van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 18 november om 10 uur in de Sint-Pieterskerk. (JS-Begr. De Korenbloem Torhout)