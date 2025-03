Grote verslagenheid in Oostende na plots overlijden hoofdredder Levy (31): “Hij had nog zoveel plannen”

De verslagenheid in Oostende is groot na het onverwachte overlijden van hoofdredder Levy Meyer (31). Tijdens een skireis in Italië – waar hij aan de slag was als monitor – overleed Levy Meyer zaterdagochtend totaal onverwachts. Zijn ouders zijn in het skigebied op vakantie en verblijven in een hotel amper 10 minuten verderop. “Levy zijn hartje heeft het begeven op een moment dat hij super gelukkig was in zijn tweede habitat”, zeggen zijn ouders.

“Er valt zoveel goeds te zeggen over Levy. Hij had nog zoveel plannen, wou nog 1.001 dingen organiseren. Levy wou vooral nog zoveel betekenen voor anderen.” De ouders van Levy Meyer (31) kunnen nog steeds nauwelijks bevatten dat hun zoon er niet meer is. Zijn overlijden zaterdagochtend kwam dan ook totaal onverwacht. Hij was in topconditie, maar toch begaf zijn hart het ’s ochtends vroeg. Zijn twee vrienden in de kamer boden meteen hulp, maar ondanks een lange reanimatie kon Levy, een kerngezonde kerel, niet meer gered worden.

“Levy was in het skioord Gressoney in Italië aan de slag als monitor”, zegt mama Myriam. “Dat deed hij al jaren en het was één van zijn grote passies. Wij kwamen traditioneel achter om te genieten van een vakantie en verbleven in een hotel 10 minuten verderop. Levy was daar super gelukkig in zijn tweede habitat.” Tot de ouders zaterdagochtend uit hun hotel werden geroepen en het vreselijke nieuws te horen kregen. Twee dagen later zijn ze logischerwijs nog steeds enorm aangeslagen. Om uitgebreid hun verhaal te doen, daarvoor is het te vroeg, zegt zijn mama met zachte stem. Al zijn ze vooral dankbaar voor de vele mooie woorden over Levy. Het is ook zo dat ze hopen dat hun zoon zal herinnerd worden.

De verslagenheid binnen de strandreddingsdiensten is groot. Levy was dan ook gemaakt voor het strand. Hij kreeg de liefde voor het strand met de paplepel ingegeven. Ondertussen stond hij al ruim 14 jaar op het strand. Eerst als jobstudent. Tien jaar lang combineerde hij zijn job als redder in de zomermaanden met een job als coördinator fysieke paraatheid voor de brandweer. Tot hij eerst adjunct-hoofdredder werd en in 2022 één van de vaste hoofdredders in Oostende. Daardoor kon hij het hele jaar door bezig zijn met zijn grote passie. Een droom die uitkwam, vertelde hij daar destijds over. De voorbije jaren groeide Levy uit tot één van de vertrouwde gezichten binnen de redderspost. Dat beaamt Lennert Beuren (34), een van zijn beste vrienden en adjunct-redder.

“We hebben elkaar leren kennen op het strand”, vertelt Lennert. “Hij was toen amper 16 jaar en nog jobstudent. Het klikte eigenlijk meteen. We vormden de voorbije jaren een goed team. Hij probeerde de reddingsdienst naar een hoger niveau te tillen. Zijn werk was echt zijn grote passie. Levy leefde voor de job. Hij zag ook altijd het goede in de mensen. Op persoonlijk vlak was zijn nichtje voor hem alles. Weet je, het besef dat hij er niet meer is, sijpelt nu pas écht door. Mocht iedereen een beetje Levy zijn, zou de wereld er veel mooier uitzien. De manier waarop hij in het leven stond, was fantastisch.”

Maar kiezen tussen het strand en de sneeuw? Dat kon hij nauwelijks, vertelde hij een tijd geleden in een gesprek met de reisorganisatie waar Levy monitor was. “De afwisseling van de zomer op het strand en in de winter naar de bergen gaan, is voor mij de ideale combinatie”, vertelde Levy. “Mijn passie voor skiën is begonnen als kind, toen ik met mijn ouders jaarlijks op skivakantie trok. Maar ik heb de smaak echt te pakken gekregen tijdens mijn studies lichamelijke opvoeding waar ik de kans kreeg me bij te scholen tot ski-instructeur.”

Daarnaast richtte Levy een zestal jaar geleden Movement vzw op. Daar ligt de focus op overlevend zwemmen bij kinderen. Ook daar komt het verlies enorm hard aan. “Het nieuws dat je er niet meer bent kwam als een shockgolf binnen die precies niet echt lijkt”, schrijft de mede-oprichter in een emotionele boodschap. “Maar helaas blijft het stil. De afgelopen zes jaar hebben we samen Movement gemaakt tot wat het nu is en daar waren we allebei ontzettend fier op. We amuseerden ons in alles wat we deden. Ik ben ongelofelijk trots dat ik deze club met jou hebben mogen oprichten. Je had nog zoveel plannen met Movement, je was zo fier dat je docent reanimatie was en ging daar keihard op inzetten omdat het zo belangrijk is. Dat net jij zoiets moest tegenkomen is zo unfair. Ik zal er alles aan doen om ons ding verder te zetten op de manier zoals we het nu deden.” (MM)