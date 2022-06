Grote bromfiets- en motorkaravaan ter ere van verongelukte Axl

Als afsluitend moment bij het afscheid van Axl Van den Broeck, die op woensdag 15 juni vlakbij huis met zijn bromfiets verongelukte, ondernam een karavaan met tientallen moto’s, bromfietsen en tractoren het traject tussen zijn school en de plaats van het ongeval.

Het ging om een initiatief van de school- en klasgenoten van Axl, ondersteund door de directie van VTI Zeebrugge en onder begeleiding van de politie. Eerder op de dag vond al de enorm druk bijgewoonde en erg emotionele uitvaartplechtigheid plaats in de Sint-Dionysiuskerk in Moerkerke.

© Foto Kurt

Op de plaats van het ongeval, waar vorige week vrijdag al een wake plaats vond, kwamen opnieuw tientallen mensen opdagen. Dit keer om de gemotoriseerde karavaan ter ere van Axl op te wachten. Ook de ouders, andere dichte familieleden en heel wat vrienden waren aanwezig.

De karavaan was in Zeebrugge kennelijk vertrokken met enige vertraging. Uiteindelijk werd de aankomst dan toch duidelijk via een motard van de lokale politie die voorop reed, direct gevolgd door een grote bulldozer met aan de schepkraan in de hoogte een groot kader met tientallen foto’s van Axl en zijn vrienden. Daarachter volgden tientallen scooters, dax-bromfietsen en zwaardere motoren. Ook een aantal tractoren reden mee in de karavaan.

Zoveelste emotionele moment

Voor de familie en vrienden was het opnieuw een bijzonder emotioneel moment toen ze allemaal halt hielden, de motoren lieten brullen en claxonneerden. De beide ouders en partners gingen samen met halfbroertje van Axl het intussen naar beneden gebrachte kader met de vele foto’s van Axl nog eens van dichtbij bekijken; als laatste eerbetoon.

En zo kwam een einde aan een bijzonder emotionele dag en eigenlijk volledige week in het teken van de nagedachtenis van Axl Van den Broeck, de 17-jarige jongeman de er in het verdriet rond zijn overleden in slaagden een hele gemeenschap samen te brengen.

© Foto Kurt

© Foto Kurt