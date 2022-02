Grootvader van Lize Feryn overleden

Maandag is op 87-jarige leeftijd Marcel Bossuyt overleden. Hij is de echtgenoot van Ivetta Piens en vader van vier kinderen. Eén van de kleinkinderen is actrice Lize Feryn.

Marcel werd in Ooigem geboren in een gezin van negen kinderen. Eén van zijn zussen is kloosterlinge Benigna (98) uit het klooster in Deerlijk.

De grootouders van Lize vierden in april 2018 hun diamanten jubileum. Toen vertelde de burgemeester dat Marcel vele jaren bakker was in Stasegem. De kleinkinderen waren graag bij opa en oma.

De uitvaartdienst heeft plaats op maandag 21 februari om 11 uur in de Sint-Columbakerk te Deerlijk (centrum). –

(MVD)