Golfclub De Palingbeek in diepe rouw door overlijden hoofdgreenkeeper Ben Hooper (37)

Golfclub De Palingbeek in Hollebeke, bij Ieper, is in diepe rouw na het plots overlijden van Ben Hooper (37), hun geliefde hoofdgreenkeeper. Hij overleed ‘s nachts thuis in Westouter. “Ben was een zeer gedreven top professional en bracht onze golfbaan naar een zeer hoog niveau”, klinkt het bij de club. “We gaan Ben hard missen.”

‘Greenkeeper of the year’

De verslagenheid is groot. “Ben was iemand met heel veel passie voor greenkeeping”, klinkt het bij de Belgian greenkeepers. “Als greenkeeper is het belangrijk om de golfbaan in topconditie te houden en het was duidelijk tijdens ons bezoek aan De Palingbeek vorige week dinsdag dat Ben dit samen met zijn team met veel toewijding deed. Het was dan ook geen verrassing dat hij in 2021 ‘greenkeeper of the year’ Benelux is geworden.”

In 2019 ging hij aan de slag bij Golfclub De Palingbeek, waar hij de leiding had over vijf greenkeepers in vast dienstverband en dan nog twee die in het hoogseizoen bijspringen. “Greenkeeping is veel meer dan gewoon het gras maaien”, vertelde Ben in mei 2021 in KW. “Tien jaar geleden was greenkeeping veel gemakkelijker. De seizoenen waren voorspelbaar, je wist wanneer de lente kwam, maar dat is allemaal veranderd.”

Creatief, natuurvriend en zin voor humor

Door de leden van Golfclub De Palingbeek wordt hij omschreven als creatief, natuurvriend en zin voor humor. “Je paste helemaal bij onze familiale club in de Palingbeek”, lezen we onder meer. “Ben was zo’n gedreven, toffe, behulpzame man. Een plezier om bij je te hebben.”

Eerder werkte hij voor Golfclub Westkant in Westende en Middelkerke.

Golfclub De Palingbeek bestaat dertig jaar. Het domein telt achttien holes en vier compactholes op een weelderig groen terrein van 75 hectare groot.

Ben Hooper werd geboren in Bath (GB) en was de partner van Nathalie Peijnenborg. Hij was de papa van een zoontje Kamiel. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 28 oktober om 11 uur in de Sint-Petruskerk in Loker.