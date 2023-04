Gino Clinckemaillie (59), die met Waalse overheid strijd aanging over regelgeving elektrische steps, is overleden

Als een ware schokgolf trok het nieuws doorheen de huiskamers van de grensgemeente. Gino Clinckemaillie (59), die de strijd aanging met de Waalse overheid over de regelgeving rond de elektrische steps, kwam te overlijden. Familie en vrienden blijven verweesd achter.

“Hij was hier zaterdag nog een glas aan het drinken en enkele uren nadien kregen we te horen dat hij er niet meer was.”

Compleet ongeloof is de norm binnen de enorme sociale kring van Gino. De man, een gekend figuur in het Komense straatbeeld, verwierf een lokale heldenstatus nadat hij de strijd aanging met de Waalse en zelfs de Federale regering. De inzet van zijn geweldloos verzet? Zijn elektrische scooter, zijn ‘draisienne’ waarmee hij zich verplaatste. De man raakte jaren geleden verlamd na een valpartij, waarna specialisten ervan overtuigd waren dat hij nooit meer zou lopen. De Komenaar vocht terug en verbaasde zowel vriend als vijand toen hij opnieuw op eigen benen kon staan. Zijn elektrische scooter was het enige vervoermiddel waarmee hij zijn geliefde thuisgemeente kon blijven verkennen. Helaas bestaat er geen wettelijk kader rond die aparte tweewielers, waardoor hij meer dan eens in het vizier van de overheid kwam. Als een ware Robin Hood besloot hij de armen niet te laten zakken, met succes. Hij kreeg het gemeentelijk bestuur zelfs zo ver een oogje dicht te knijpen wanneer hij voorbij reed.

Altijd positief

Zaterdagavond vertrok hij, nadat hij een laatste glas met vrienden had genuttigd, huiswaarts waar hij overleed. Familie en vrienden herinneren Gino vooral als de man die in alles het positieve zag. “Zelfs toen hij te horen kreeg dat hij misschien nooit meer ging stappen, kon hij bij anderen een glimlach op hun gezicht laten verschijnen”, klinkt het bijna in koor met de krop in de keel. “Die man had een waanzinnige veerkracht en het plotse, brutale heengaan van ‘onze’ Gino is dan ook een waanzinnige mentale klap om te verwerken.”

Gino Clinckemaillie wordt donderdag gecremeerd, waarna zijn assen zullen worden uitgestrooid.