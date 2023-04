Gilbert Vankemmel (63), bekend van Taxi Gilbert in Kortrijk, is overleden: “Hij wilde dat zijn klanten een mooie reis beleefden”

“Met droefheid moeten we jullie melden dat onze trouwe chauffeur en vriend Gilbert ons heeft verlaten”, opent het overlijdensbericht op Facebook van Carine Vandamme en Thierry Busschaert, zaakvoerders van Flamingo Busvakanties. Gilbert uit Kortrijk werkte er 21 jaar als buschauffeur nadat hij in 2000 stopte met Taxi Gilbert. Het bericht kreeg al 327 reacties en het Harelbeeks reisbureau ontving intussen 500 mails naar aanleiding van het nieuws. “Hij was door iedereen graag gezien, het was een joviale mens.”

Gilbert had kanker, er werd een gezwel gevonden tussen longen en hart. Hij was al drie jaar in behandeling met ups en downs, maar sinds december ging het achteruit. In maart kreeg hij de diagnose dat hij nog maar enkele maanden te leven had. “Door zijn ziekte lag het afscheid wel in het verschiet, maar toch was het spoediger dan verwacht en kwam het heel hard binnen. Hij heeft werkelijk zeer moedig gestreden, maar helaas donderdag de strijd verloren. Afgelopen weken zag je hem aftakelen. Van een grote boom van een mens tot een vermagerde en bleke man”, vertelt Carine.

Taxi Gilbert

Gilbert was graag onder de mensen. Samen met zijn broer Dennis Vankemmel richtte hij in 1989 Taxi Gilbert op in Kortrijk. Een goede tien jaar later maakt hij na een opleiding de overstap naar buschauffeur en ging hij aan de slag bij Flamingo Busvakanties. Hij werd door Carine en Thierry enorm gewaardeerd. “Hij is hier begonnen en wou niet meer weg. Gilbert voelde zich goed bij ons. Hij leefde voor zijn autocar en was fier op zijn job. Zijn bus moest altijd proper zijn tot het maniakale af”, lacht Carine. “Er mocht niets op zijn dashboard liggen en hij ging zijn bus rond om elk vlekje weg te poetsen.”

Twee weken geleden werden twee nieuwe autocars ingehuldigd. Gilbert wou er per se bij zijn, één van die bussen was normaal voor hem bestemd. “Hij zat aan het stuur en hoewel hij besefte dat hij er nooit mee zou kunnen rijden, zagen we toch een blik van hoop in zijn ogen. Dat was ongelooflijk.”

Grappenmaker

Gilbert deed doorgaans langdurige, buitenlandse reizen over heel Europa. Zijn favoriete bestemming was Corsica. “Hij was graag weg en vond het steeds belangrijk dat klanten een mooie reis beleefden. Dat was altijd zijn doel. We kregen eigenlijk alleen maar lovende woorden binnen over Gilbert. Het was een sympathieke man en hij fopte graag de klanten, dat was typisch voor Gilbert. Mensen in de maling nemen was zijn specialiteit”, zegt Carine. “We hebben jarenlang met veel plezier en respect samengewerkt. Hij zal zeker bij iedereen een leegte nalaten.”