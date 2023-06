Gilbert overleden een maand na koetsongeval

AARTRIJKE Gilbert Vansteelandt uit Aartrijke is overleden aan de gevolgen van een botsing tussen twee paardenkoetsen. Het ongeval gebeurde op 1 mei in Aalter. De Aartrijkenaar raakte daarbij levensgevaarlijk gewond en is helaas een maand later overleden in het AZ Maria Middelares in Gent. Hij is 82 jaar geworden.

Gilbert Vansteelandt werd geboren op 11 mei 1941. Samen met zijn echtgenote Roza Maes woonde hij op een boerderij langs de Zeeweg Zuid in Aartrijke. Na zijn pensioen ging landbouwer Gilbert paarden houden. De paarden werden voor hem een immens grote liefhebberij.

“Voor ik trouwde, heb ik tien jaar lang als boerenknecht gewerkt bij een boer die enorm goeie paarden had. Ik hielp hun manen vlechten, maakte hen klaar voor prijskampen en zag hen mooie prijzen in de wacht slepen. Ik was zot van die paarden, maar eigenlijk was ik al mijn hele leven gepassioneerd door paarden. Met de liefde voor paarden word je geboren en die microbe laat je nooit meer los. Toen mijn vrouw en ik pas begonnen boeren, hadden we hier ook een tijdlang een gecastreerde hengst lopen. Maar de tractor kwam op en het paard kon niet veel meer betekenen, want het was niet meer gewoon om te werken.”

“Toen de vrachtwagen van het erf reed met het paard, had ik er echt hartzeer van. Toen heb ik gezegd: ‘Als ik stop met boeren op mijn 65ste, ga ik paarden houden als liefhebberij.’ Uiteindelijk ben ik gestopt op 63 jaar en heb ik me een zwaar paard aangeschaft. Dat heeft me al tien kachtels opgeleverd, dit jaar is het eerste jaar dat ze niet drachtig is. Die veulens kweek ik wel niet op, de veulens van mijn twee warmbloeden wel”, aldus Gilbert.

Iedereen beroemd

In 2015 doken Gilbert en zijn paarden op in het televisieprograma Iedereen Beroemd (Eén). Hij vertelde voor kijkend Vlaaderen dat hij bij zijn paarden sliep wanneer ze moesten kachtelen en welk systeem hij gebruikte om hem te wekken wanneer het zover was. “Ik leg een matras uit mousse van ongeveer 20 cm dikte in de stal en daarop slaap ik. Aan het hoofdkussen hang ik een koord vast. Dat hang ik vervolgens over een balk en dan rond de buik van het paard. Wanneer een paard moet bevallen, dan wil het niet meer staan. Dus als het gaat liggen, weet ik snel hoe laat het is, want mijn kussen wordt weggetrokken en ik schiet wakker.”

“Normaal slaap ik twee à drie dagen bij een paard dat moet bevallen; uitzonderlijk heb ik er eens tien dagen bij geslapen. Maar ik kijk daar niet tegenop. Ik hou mijn kleding aan en leg een sjarze op me en ik val in slaap. Zonder het katrolsysteem zou ik het wellicht niet merken dat het paard moet bevallen, want hoe ouder je wordt, hoe vaster je slaapt. Of ik geen pijn heb van in de stal te slapen en mijn vrouw me niet mist in bed? Mijn vrouw heeft dan een tijdje geen rooi met me (lacht). En geloof me, als een paard is bevallen en het is goed verlopen, dan ben ik in de zevende hemel,” vertelde Gilbert daarover in april 2015 aan deze krant.

Bijna voet verloren

De landbouwer op rust heeft zelf nooit te paard gereden, wel met een koets. Eén van die koetsritten op 27 juli 2011 had Gilbert ook bijna met zijn leven bekocht. “Dat was in Leisele. We naderden een bocht met een witte lijn en de koetsier achter mij wou inhalen. Maar er kwam een auto af. Die auto is op mij gevlogen. Ik bleef de teugels vasthouden en werd onder en over de koets geslingerd. Het paard sloeg op hol en sprong in een waterput van vijf meter diep, met koets en al. Dat ik de teugels vasthield, heeft mijn leven gered, want dat heeft mijn val gebroken. De koets was kapot, maar het paard had gelukkig niets.”

“Ik daarentegen had enorm veel pijn in mijn been. In het ziekenhuis zeiden ze dat ze mijn voet moesten amputeren. Ik had op slag geen pijn meer! Je kunt niet geloven wat er door je heen gaat op zo’n moment … Ik heb gesmeekt om dat niet te doen en ze hebben mijn been een nacht in ijs gelegd. Ze verversten het ijs elk kwartier. En het had effect, want ik kon mijn voet houden. Verder was ik schorteblauw van kop tot teen. Ik neem niemand iets kwalijk, maar mijn paardenliefhebberij heeft toen wel mijn leven gered …”

Helaas werd het koetsongeval op 1 mei 2023 Gilbert wel fataal.

Gibert is de vader van Katrien Vansteelandt en Johan (+) Jonckheere (nu met Filip Decaestecker) en Filip Vansteelandt. Zijn kleinzonen Brecht Jonckheere en vriendin Joke Vandaele, Ward Jonckheere en vriendin Lore Schepens delen in het verdriet.

De uitvaart is op vrijdag 9 juni om 10 uur in de parochiekerk van Sint-Jozef Arbeider in Torhout. De redactie wenst de familie veel sterkte. (Rouw Logghe/BC)