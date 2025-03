Gilbert Maertens (80), bekend van het gewezen Damse restaurant Napoleon, overleden

Na een korte opname in het AZ Sint-Lucas in Assebroek is horeca-ondernemer Gilbert Maertens vorige week vrijdag 14 maart overleden op 80-jarige leeftijd.

Gilbert werd geboren op 13 juli 1944 in Damme. Daar runde hij vele jaren het restaurant Napoleon langs de Damse Vaart. De zaak stond bekend als een culinaire parel in Damme en hij kreeg er een vast cliënteel over de vloer. In 1976 trok hij Dany Monte aan om er te komen werken. Die nam in 1980 de fakkel over en zette Napoleon voort tot in 1993. Het pand biedt nu onderdak aan een boekhandel, maar wordt straks weer een restaurant.

Gilbert trok zelf naar Knokke, waar hij boven de garage Coolman langs de Natiënlaan het restaurant Jakob runde. Hij bleef bevriend met Dany, met wie hij regelmatig ging eten. Samen konden ze dan uren babbelen over de jaren in Damme.

Wanneer de uitvaart zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)