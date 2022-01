Gezin Leroy uit Poperinge neemt afscheid van papa Geert, die leed aan jongdementie: “Ik zal papa vooral herinneren zoals hij was voor zijn ziekte”

Poperingenaar Geert Leroy (59) is op zondag 2 januari overleden. Hij was ploegafgevaardigde van KFC Poperinge en liep marathons. Een vijftal jaar geleden werd jongdementie bij hem vastgesteld. Zijn gezin werkte vorig jaar mee aan een documentaire van studente Anouck Ramaut uit Zillebeke om dementie bespreek te maken. “Papa was een stille genieter, een rustige en brave man”, zegt zoon Tim Leroy.

Geert Leroy (59) stond gekend als een stille genieter. De ploegafgevaardigde van KFC Poperinge liep marathons en, na een operatie aan de knie, schakelde hij over tot wandelen met zijn echtgenote. In 2016 kreeg Geert de diagnose jongdementie.

Hij was productiecontroleur bij maatwerkbedrijf Westlandia. Jongdementie wordt vaak verkeerdelijk als depressie of burn-out gediagnosticeerd en dat was ook bij Geert het geval. “De diagnose sloeg in als een bom, al waren we ook opgelucht dat we wisten wat papa had. Eigenlijk wisten we toen helemaal niet wat de diagnose inhield. Heel vlug is de spraak van papa weggevallen. Communiceren ging van in het begin moeilijk”, zegt zoon Tim Leroy (26).

Begeleiding

Zo’n 2 jaar geleden ging Geert nog sneller achteruit en ging het gezin op zoek naar een kortverblijf waar Geert terecht kon. “Eerst was dat het dagverzorgingscentrum De Plataan van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis, maar toen kwam corona. Ook het dagverblijf moest sluiten en woonzorgcentrum bood hem een kamer aan. Toen een kamer vrijkwam ging hij als vaste bewoner in De Wingerd”, vertelt Tim.

Op de afdeling ‘De Wingerd’ is Geert zondag 2 januari overleden. “Kerstavond hebben we nog samen gespendeerd in de cafetaria. Eigenlijk sukkelde hij helemaal niet met zijn gezondheid. Op Kerstdag werd hij plots heel ziek, een longontsteking. Vorige week dinsdag kregen we het nieuws dat het waarschijnlijk niet meer zou goed komen. We hebben bij hem gewaakt en op onze manier hebben we kunnen afscheid nemen”, zegt Tim.

Veel mooie momenten

“Ik zal papa vooral herinneren zoals hij was voor zijn ziekte. Een rustige en brave mens. Ik heb hem nooit kwaad gezien. Als papa was hij heel betrokken. Papa was er altijd graag bij, maar hij was de stille genieter. Samen met hem heb ik veel mooie momenten gehad. Samen naar de rally als die in Poperinge was, met het gezin wandelen in Oostenrijk… De kleine momenten van samenzijn zullen me altijd bijblijven.”

Het gezin Leroy wil uitdrukkelijk het verzorgend personeel van de afdeling ‘De Wingerd’ in het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis bedanken. “Ze hebben papa met heel veel liefde en warmte omringd. Tijdens de laatste week werd papa voortdurend in de gaten gehouden en kregen we enorm goede begeleiding. Het verzorgingspersoneel is daarin een steun geweest.”

Documentaire

Het gezin Leroy wil jongdementie bespreekbaar maken en in hun pogingen om dat te doen, besloten Tim en Kathleen vorig jaar om mee te werken aan een project van studente Anouck Ramaut uit Zillebeke. Voor haar studies Film, TV en Video (Audiovisuele Technieken) aan het Narafi in Vorst maakte ze een reportage over jongdementie.

“Ons doel om deel te nemen aan deze reportage was vooral om jongdementie meer bekend te maken. Sowieso is er heel weinig bekend over en als mensen de naam ‘jongdementie’ horen, dan denkt men vooral aan dementie op zich. De vergelijking is heel moeilijk, vind ik.”

