Gewezen Zonnebeeks schepen en OCMW-voorzitter Freddy Defrancq (97) overleden

In Maria’s Rustoord in Dadizele is Freddy Defrancq (97) overleden. Freddy woonde destijds in Beselare en was voor de socialisten eerst zes jaar OCMW-voorzitter en dan twaalf jaar schepen in Zonnebeke. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 nam hij niet meer deel. Freddy was gewezen zaakvoeder van kantoormeubelen DFB op de Provinciebaan in Ledegem.

“Eerst de mensen en dan politiek”, was zijn levensmotto als politicus. Hij was een laatbloeier in de gemeentepolitiek want Freddy zette pas op zijn vijftigste zijn eerste stappen. In de Hoenstraat woonde hij op een boogscheut van het toenmalig SP-lokaal café ‘t Kanon. “Ik maakte er al snel vrienden en voor ik het besefte zat ik in de bestuursploeg”, vertelde hij destijds in KW.

“Ik werkte toen samen met een groep fantastische mensen en legde de basis van de huidige Beselaarse SP. Op aandringen van Maurice Bourgois en Robert Comyn liet ik me overhalen om in 1976 op de SP-lijst te staan. Het werd een flop en ik werd niet verkozen. Als zaakvoerder leerde ik om terug te vechten en zes jaar later waagde ik in oktober 1982 opnieuw mijn kans.”

“Ik werd verkozen als OCMW- voorzitter in de coalitie SP-Inspraak. In die zes jaar speelde politiek geen belang. Samen met een hechte ploeg zetten we ons in voor het welzijn van de minderbedeelden. Samen met mijn ploeg – want alleen kan je niets – bouwden we de poets- en klusjesdienst verder uit.”

Schepen van Sport en Sociale Zaken

In 1988 stond Freddy bij de socialisten op de vierde plaats. De SP haalde zijn slag thuis en behield het vertrouwen in zijn coalitiepartner Inspraak. Freddy werd schepen van Sport en Sociale Zaken. In die legislatuur werd het voetbalveld van Blue Star Geluveld aangelegd

Zes jaar later in 1994 klom schepen Freddy omhoog op de SP-ladder tot op de tweede plaats na lijsttrekker Maurice Bourgois. Met de CVP koos de SP voor een andere coalitiepartner. Freddy werd opnieuw schepen en kreeg de bevoegdheid over Onderwijs, Patrimonium en Ruimtelijke Ordening.

Freddy Defrancq werd geboren in Ledegem en was de echtgenoot van Christine Goderis. Hij was de vader van drie kinderen Natascha, Frederik en Dominiek. Er zijn daarnaast acht kleinkinderen en een achterkleinzoon Gerard.

De uitvaart vindt plaats in intieme familiekring.

(EDB)